Yılmaz Öztuna yaşamını yitirdi



T24 - Eski milletvekili, tarihçi ve gazeteci Yılmaz Öztuna, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Nefes darlığı ve solunum sistemi rahatsızlığı nedeniyle hafta sonunda Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Türkiye Gazetesi başyazarı Yılmaz Öztuna, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Öztuna, 10 Şubat'ta Fatih Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.





Yılmaz Öztuna kimdir?

İstanbul'da 20 Eylül 1930'da dünyaya gelen Dr. Yılmaz Öztuna, Paris Üniversitesi Siyasî İlimler Enstitüsü'nde (Sciences Politiques), Sorbonne'da Fransız Medeniyeti (Civilisation Française) kısmında, Alliance Française'nin yüksek kısmında okudu. Öztuna, ilk makalesini on üç yaşında kaleme aldı, ilk kitabı ise on beş yaşında yayınlandı. 1969'da Adalet Partisi'nden Konya Milletvekili seçilen Öztuna, TRT Denetleme, Repertuar ve Eğitim kurulu üyeliği, Kültür Bakanlığı Bakan Başmüşavirliği, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında çeşitli kurullarda başkan ve üyelik yaptı.

1974 - 80 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti resmi ansiklopedisi olarak çıkarılan Türk Ansiklopedisi'nin genel yayın müdürü olarak görev yaptı.1983'de MDP'nin kurucuları arasında yer alan Öztuna, tarihçiliği kadar müzikolog kişiliği ile de tanındı. İTÜ bünyesinde Türk Mûsikisi Konservatuarı'nın kurulmasını sağladı. Öztuna'nın televizyon programları ve yazıları ABD, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde yayınlandı. Kültür Bakanlığı'nın kurucuları arasında yer alan Öztuna, evli ve iki çocuk babasıydı. Öztuna, 20 yılı aşkın zamandır Türkiye Gazetesi'nde "Durum" başlığı ile başyazı kaleme alıyordu.





Bu tabirleri Türkçe'ye o kazandırdı

Kültür Bakanlığı'nın kurucuları arasında yer alan Öztuna, kamuoyuna "Büyük Türkiye", "Osmanlı Cihan Devleti", "Büyük Türk Hakanlığı" gibi tabirler kazandırdı. Öztuna, Ayasofya Hunkâr Mahfili'nin ibadete açılması, Topkapı Sarayı'nın Hırkâ-i Saâdet Dairesi'nde Kur'ân okunması, 1000 Temel Eser, Ankara Devlet Konser Salonunun ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin Türk Mûsikîsi'ne açılması gibi zaman içerisinde gerçekleşen bir çok projeye ön ayak olmuştu. Türk Kara Kuvvetleri'nin ve Deniz Kuvvetleri'nin önceden yanlış olarak kutlanan yıldönümlerinin bugünkü doğru başlangıç tarihleri ile kutlanmasını sağlayan da yine Öztuna olmuştu.





