Yılmaz Özdil kitabı "Mustafa Kemal"i imzaladı, uzun kuyruklar oluştu

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ - Yazar Yılmaz Özdil\'in son kitabı \"Mustafa Kemal\" için düzenlenen imza gününde uzun kuyruklar oluştu. Kadıköy Bağdat Caddesi\'ndeki D&R Suadiye\'de okurlarıyla buluşan Yılmaz Özdil, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlatan kitabını imzaladı, okurlarıyla fotoğraflar çektirdi.

Yılmaz Özdil\'in \"Mustafa Kemal\'i anlatmak boynumuzun borcudur\" dediği kitabı \"Mustafa Kemal\", 520 sayfadan oluşuyor. Kitap, Mustafa Kemal’in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken 1.Dünya Savaşı’nda görev aldığı Çanakkale cephesinde olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları ele alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor.

Yılmaz Özdil’in 2008 yılından bu yana araştırma yaptığı süreçteki 10 yıllık araştırmasında 7 bin sayfalık not tuttuğu öğrenildi.

OKURLAR KUYRUKTA BEKLEDİ

İmza sırasının uzunluğu zaman zaman 200 metreyi geçti. Kuyrukta bekleyen bir okur “2 saattir bekliyoruz. Kitabı bitirmek üzereyim. İlk çıktığı gün ısmarlamıştım; hemen aldım Yılmaz Bey\'e de söyleyeceğim. 2 gündür evimin içinde Atatürk’le birlikte yaşıyorum. Atatürk hakkında yazılan hiçbir kitap bana o hissi yaşatmamıştı.” dedi.

(FOTOĞRAF)