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Yılmaz Özdil'den Beyaz'a: Küpünü doldurmak için etliye sütlüye karışmazsın, gün gelir seni harcarlar

"Beyaz’ın başına gelenler, onun gibi kenardan kenardan yaşamaya çalışan şöhretlerimiz için ibret vesikasıdır"

12 Ocak 2016 14:39

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, “AKP hakkında asla konuşmaz” dediği Beyazıt Öztürk için, “Küpünü doldurmak için etliye sütlüye karışmazsın, ne kokar ne bulaşırsın, mümkün değil yaranamazsın, gün gelir kendi çıkarları için seni harcarlar” dedi.

Özdil yazısında, “Beyaz’ın başına gelenler, Beyaz gibi kenardan kenardan yaşamaya çalışan şöhretlerimiz için ibret vesikasıdır” diye yazdı.

Beyazıt Öztürk, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show programına telefonla bağlanan ve Diyarbakır’da süren çatışmalara ilişkin "Sessiz kalmayın. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen Ayşe Çelik'in sözlerini programda alkışlattığı için eleştirilmiş, daha sonra olayla ilgili açıklama yaparak özür dilemişti.

Yılmaz Özdil’in Sözcü’de “Beyaz show’u ak show bile yapsan yaranamazsın” başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2016) yazısı şöyle:

Beyaz…

Suya sabuna dokunmaz.

Etliye sütlüye karışmaz.

Akp hakkında asla konuşmaz.

Neler neler yaşandı bu ülkede…

Ne kokar ne bulaşır.

Gıkını çıkarmaz.

Senelerdir böyle idare ediyordu.

Canlı yayında bi tufaya geldi.

Vay sen misin…

Anında linç edildi.

Yandaş medya tarafından derhal “Pkk yardakçısı” ilan edildi.

“Teröristi alkışlattı” denildi.

“Örgüt reklamı yaptı” denildi.

“Pkk ağzıyla konuştu” denildi.

“Pkk show” denildi.

Ana haberde ekrana çıktı.

Özür diledi.

Nafile.

“Terör propagandası yapmak” suçundan soruşturma açıldı.

Çünkü…

Gene böyle canlı yayınlanan bir Beyaz Show’da… Konuklardan biri, tiyatromuzun duayenlerinden rahmetli Erol Günaydın’dı. Gene böyle suya sabuna dokunmadan havadan sudan sohbet edilirken, Erol Günaydın kendini tutamadı, “Müjdat olsun, Levent olsun, Ferhan olsun, politik söylemlerde bulunuyorlar, siz niye hiç politik şakalar yapmıyorsunuz” diye sordu. Beyaz her şeyi özetleyen, gayet net bi cevap verdi, “korkuyoruz ağabey” dedi.

“Korkunun ecele faydası yok” atasözü, kelimenin tam manasıyla budur.

Ulusal marşın “korkma” diye başlıyorsa ve sen korkuyorsan, sonuç kaçınılmazdır.

Beyaz’ın başına gelenler, Beyaz gibi kenardan kenardan yaşamaya çalışan şöhretlerimiz için ibret vesikasıdır. Küpünü doldurmak için etliye sütlüye karışmazsın, ne kokar ne bulaşırsın, mümkün değil yaranamazsın, gün gelir kendi çıkarları için seni harcarlar.

Suya sabuna dokunmazsın…

Gün gelir, illa ki sana dokunurlar.

Ve işte bu nedenle, yandaşlar bazen çaresiz kalır. İstedikleri kadar linç kampanyası yürütsünler… Müjdat Gezen, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Fazıl Say, Genco Erkal, Fikret Otyam, Edip Akbayram, Bedri Baykam, Tarık Akan, Rutkay Aziz, İlhan İrem, Timur Selçuk gibi davranan gerçek sanatçılarımız, tarih huzurunda dokunulmazdır.

 

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