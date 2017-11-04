Yılmaz Özdil: Yerli otomobilin adı 'Reco' olsun

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen yerli otomobil projesini değerlendirdi. "Her seçim öncesinde petrol bulurlardı, bu defa direkt otomobil buldular… Yerli otomobilimiz 2021'de piyasaya çıkacakmış" diyen Özdil yerli otomobil için isim önerisi de yaparak, "Reno var. Pejo var. Bunun da adı 'Reco' olsun bari" dedi.

Özdil'in "Yerli otomobil" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Her seçim öncesinde petrol bulurlardı, bu defa direkt otomobil buldular… Yerli otomobilimiz 2021'de piyasaya çıkacakmış.

*

Bunlar iktidara gelir gelmez “savaş uçağı” bulmuşlardı. Asrın liderimizin başkanlık yaptığı savunma sanayi icra komitesinde tarihi kararlar almışlar, yalaka gazetelerimizin manşetlerinden duyurmuşlardı, 2008'de yüksek irtifa uçağı geliştirilecek, 2009'da milli fırlatma sistemiyle roket geliştirilecek, 2014'te milli roketle uzaya uydu gönderilecek, 2015'te Türk astronotları uzaya gönderilecek, 2020'de uzay gemisi yapımına başlanacaktı.

*

2010 yılında asrın liderimizin talimatıyla “Türk Uzay Kuvvetleri”ni kurdular. En geç 2020 yılında milli ve bağımsız uzay gücüne sahip olacağımızı müjdelediler.

*

2011 yılında uzay yürüşümüzde dev bir adım daha attılar, asrın liderimizin talimatıyla “Ay'da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetleri düzenleyen anlaşma”yı imzaladılar, Resmi Gazete'de yayımladılar. Birleşmiş Milletler antlaşmasına göre, ay'a inebilecek, gezegenlerde maden arayabilecektik. “Başka işiniz yok mu birader” diyenlere asrın liderimiz tane tane izah etti, “uzay faaliyetlerimizin hukuki zemine oturtulması büyük önem arzediyor” dedi.

*

2011 yılında genel seçim olduğu için, uzay faaliyetlerimiz hız kazandı, asrın liderimiz miting kürsüsünden “Ankara uzay başkenti olacak” dedi. “2020'de jetlerimiz üretime girecek, uydu ve radar üretim merkezi kurulacak, Ankara uzay merkezi olacak” dedi. Binali beyin ekibi tarafından geliştirilen projeye “space city” adı verilmişti. NASA'nın daha gelişmiş hali olacaktı, uzay gemisi üretilecek, astronotlar yetiştirilecek, uzay laboratuvarları kurulacak, uzayın bilinmeyenleri araştırılacaktı. Asrın liderimiz “en geç iki yıl içinde faaliyete geçmesini planlıyoruz” dedi.

*

Gene 2011 yılında, Türk Hava Kurumu başkanımız açıkladı, “2014'ten itibaren yerli üretim uçaklarımızı semalarımızda göreceğiz, sloganımız var, gelin hep beraber uzayda yeni Türkiye kuralım, arkamızda hükümetimiz var, hayaldi gerçek oldu, en geç 2023'e kadar uzay mekiği yapacağız, ülkemizden uçacağız, gideceğiz, döneceğiz, yakında test uçuşlarına başlayacağız” dedi.

*

2012 yılında asrın liderimiz pilot montu giydi, burundan pırpırlı eğitim uçağı Hürkuş'un kokpitine oturdu, başparmağıyla “tamam” işareti yaptı, “hamdettim, şükrettim, bugünleri de gördük” dedi. Fotoğraflar çekildi, canlı yayınlar yapıldı, tören bitti, uçağı ittire ittire hangara götürdüler. Çünkü, uçaktı ama, kaportası uçaktı, uçmuyordu.

*

2013 yılında Binali bey, uzayda elektrik üreteceğimizi açıkladı, “2023 hedefimiz uçak yapımı ve uçultulmasıdır, 2018'de kendi imalatımız olan uyduyu yörüngesine göndereceğiz, 2035'e kadar uzaya güneş panelleri yerleştireceğiz, bunlarla elektrik üretip, bu enerjiyi radyo frekans dalgalarıyla yeryüzüne ulaştıracağız” dedi.

*

2014 yılında bizzat içişleri bakanımız, henüz varolmayan tankımızı sattı, “bugün artık milli tankımızı dünyaya ihraç ediyoruz” dedi.

*

2015 yılında Ahmet Kiziroğlu “sabrımızı test etmesinler, milli uzay ajansı kuruyoruz, sadece semalarımızda değil, artık uzayda da herkesle rekabet edeceğiz” dedi.

2016 yılında aynı Ahmet Kiziroğlu “sabrımızı test etmesinler, uzaydaki milli gücümüze herkes şahit olacak, en geç üç aya kadar milli uzay ajansı kuruyoruz” dedi.

*

2017 itibariyle, asrın liderimiz uzaydan sıkıldı, denize açıldı, “uçak gemisi yapacağız, uçak gemisi projesi hayal olmaktan çıktı, uçak gemimizi yapmakta kararlıyız” dedi. Yalaka gazetelerimiz “ilk uçak gemimiz 2019'da Akdeniz sularında” diye manşet attı.

*

(Bu arada… Sırf bu yıl, Adana'da doğalgaz bulundu, Muş'ta doğalgaz bulundu, Siirt'te doğalgaz bulundu, fışkırıyor mübarek, Gökçeada açıklarında doğalgaz bulundu, Karadeniz'de doğalgaz bulundu, Tuz Gölü'nde doğalgaz bulundu. Akp'nin gelişiyle beraber memlekete bereket geldi, Eskişehir'de bir milyar ton kömür bulundu, ertesi yıl unuttular bu haberi verdiklerini, Eskişehir'de iki milyar ton kömür bulundu diye gene verdiler, Konya'da 70 milyar dolarlık kömür bulundu, Amasra'da 50 milyar dolarlık bulundu. Akp iktidarında Suudi Arabistan'dan bile fazla petrol bulundu, Manisa'da bulduk, Niğde'de bulduk, Antep'te bulduk, hepsi en yüksek graviteliydi, Cudi'de bulduk, enerji bakanımız “en geç 2016'da Kandil dağında petrol çıkaracağız” dedi, resmi açıklamalara göre, Türkiye'de açılan her üç kuyudan birinde petrol bulundu, bu ortalama dünya rekorudur, çünkü dünya tarihinde petrol keşfedildiğinden beri üç kuyudan birinde petrole denk gelen bir başka ülke olmamıştı, Giresun'da altın rezervi bulundu, Balıkesir'de altın rezervi bulundu, meğer memleket kuyumcu vitrini gibiymiş, haberimiz yokmuş, Uşak'tan Erzurum'a kadar boydan boya altın bulundu, başbakan Konyalı'yken Konya'da altın bulundu, başbakanlık makamı Erzincan'a geçince Erzincan'da altın bulundu, başbakan Rizeli'yken MTA açıklamıştı, Rize'de altın, gümüş, bakır, uranyum, linyit, çinko, kurşun, bentonit, demir, mermer, feldspat, kaolin, pirit, manganez yatakları bulunmuştu, Kütahya'da bir milyar ton bor rezervi bulundu, beş bin yıl yetecek kadarmış, Çanakkale, Malatya, Sivas'ta toryum bulundu, yandaş gazetenin biri “120 trilyon dolarlık toryum bulundu” diye yazdı, 120 trilyon dolar, Van gölünde uranyum bulundu, Kayseri'de neptünyum buldular, neptünyum'un doğada bulunabilecek maden gibi bi dalga olmadığını ortaya çıkınca, bir daha neptünyum bulmadılar, Nuh'un gemisini buldular, Marmara denizinde doğalgaz buldular, Tekirdağ'da buldular, Samsun'da Bolu'da buldular, Istranca'da buldular, TPAO genel müdürümüz bizzat ifade etti, “Türkiye 2023'te petrol ve doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kendisine karşılayacak” dedi.)

*

Ve dün…

Milli otomobili buldular.

En geç 2021'de bineceğimizi müjdelediler.

*

Reno var.

Pejo var.

Bunun da adı “Reco” olsun bari.