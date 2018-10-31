Yılmaz Özdil: Yazın bi kenara; Atatürk ismini vermedikleri için onur duyacağız!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni havalimanına 'İstanbul' denilmesini yorumlayarak, "Yazın bi kenara.

Öylesine zarar edecek, milletin kesesine öylesine yük olacak, öylesine vahim riskler barındırıyor ki…Atatürk ismini vermedikleri için onur duyacağız!" vurgusu yaptı.

"Öylesine vahim riskler barındırıyor ki…"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının ismini, " Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik" sözleriyle açıkladı. Yılmaz Özdil İstanbul Havalimanı'nın ismini yorumlayarak, "Ve… Atatürk Havalimanı'nı imha edip, üçüncü havalimanına 'Atatürk' ismini vermediler. Yazın bi kenara. Öylesine zarar edecek, milletin kesesine öylesine yük olacak, şehirden ulaşımı nedeniyle öylesine pişman ettirecek, kuşların göç yollarından, zeminiyle alakalı bilimsel endişelere, meteorolojik gerçeklerden, kot farkıyla yolsuzluk iddialarına kadar, öylesine vahim riskler barındırıyor ki… Atatürk ismini vermedikleri için onur duyacağız!" diye yazdı.

Yılmaz Özdil'in "Üçüncü havalimanı" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz