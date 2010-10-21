Yılmaz Özdil, 'yazım hatalarıyla' dolu bir yazı yazdı

T24- Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün köşesinde Türkiyenin en önemli gündem maddesi olan "Türban" konusunu oldukça esprili bir dille kaleme aldı. İngiltere'de bir üniversitenin yaptığı araştırmadan yola çıkarak baştan aşağıya hatalarla dolu ama okunuşunda bir zorluk çekilmeyen bir yazı yazdı.





Yılmaz Özdil'in bugün (21 Ekim 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





Türban

Okurlar sipariş veriyor:

“Türban meselesini yaz.”

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Yazayım.



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Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda... Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.



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İinglç di mi?

Bıakn nısal da düüzgn oukdnuuz.



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Hem oukdnuuz.

Hem anladıınz.



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Trüban bduur.



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Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.



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Üvinersite srouları çlaımnış, Amreikan şrketii Trküiye’de rşvüet dğaıtmış, domateisn tneasi iki lria oulmş, maedncleriin cseetlernii beş aıydr çıkaramoyrlarmıış, her dröt gnçteen brii isşiz gzeiyrmouş, pkklya pzarlaık yaplııyrmouş, meemlket bölüüynrmouş, Amreikaıllar bzie fzüe döşyormuuş, deinz feenri ne oulmş, yargyıı taammen bdaem byklııı ypmışlaar flian...



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Hiç öenmi klmaaz.



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Tartıışlan mseleenin bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmezsin, sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.



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Kaafn alalk blulak oulr ama...

Akılnda bi tek trüban klaır!



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Saadce kfaayı örtmez çnküü.

Her srounu öertr trüban.



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Bilmiyorum anlatabildim mi.





