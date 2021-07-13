Yılmaz Özdil: Yakında dünyanın çöplüğü olacağız, çünkü artık çöp atılacak ülke bulamadıkları için ABD ve Japonya da çöpünü Türkiye'ye göndermeye başladı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’nin çöp ithalatını yeniden serbest bırakmasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Yakında sadece Avrupa'nın değil dünyanın çöplüğü olacağız, çünkü, artık çöp atılacak ülke bulamadıkları için ABD ve Japonya da çöpünü Türkiye'ye göndermeye başladı” dedi.

“Güya daha az kullanılsın diye yasa çıkarıp, poşetleri marketlerde parayla satıyorlar, bakın nasıl çevreciyiz diyorlar, sonra dönüp, üste para ödeyerek, dünyanın plastik çöpünü ithal ediyorlar. Eyyy Avrupa diye atıp tutuyorlar, yerli ve milliyiz filan diyorlar, Avrupa'nın baskısına anca iki ay dayanabiliyorlar, durdurdukları plastik çöp ithalatını tıpış tıpış yeniden serbest bırakıyorlar” diyerek iktidarı eleştiren Özdil, “Bu teslimiyetçi zihniyet, Türkiye'nin başına geçirilmiş poşettir” dedi.

Özdil, “Hangi dünya görüşüne gönül verirsek verelim, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursak olalım, çocuklarımız için torunlarımız için, ilk seçimde mutlaka ama mutlaka kurtulmamız gerekir” çağrısında bulundu.

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