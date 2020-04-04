Yılmaz Özdil: Türk medyasında henüz hemşirenin h'si yok; kız kardeşimize verdiğimiz değer bu mudur?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs salgınında hemşerilerin önemine değinerek, haklarının teslim edilmemesinden şikâyetçi oldu. "Acaba hemşireler aralıksız kaç saat çalışıyor diye düşünmüyor. Acaba hemşirelerden kaçına virüs bulaştı diye düşünmüyor. Acaba hemşirelerden hayatını kaybeden var mı diye merak etmiyor" diyen Özdil, "Hem kültürümüzde, hem sözlüğümüzde, kız kardeş'tir. Kız kardeşimize verdiğimiz değer bu mudur?" diye sordu.

Özdil bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Şu anda cenazelerini gömmeye yetişemeyen İtalya, İspanya, Fransa filan Türkiye'den katbekat fazla hemşireye sahip. Maske yok diye endişelenen, test kiti yok diye paniğe kapılan, solunum cihazı var mı diye merak eden sayın ahalimiz… Acaba hemşire yeterli mi diye düşünmüyor.

Acaba hemşireler aralıksız kaç saat çalışıyor diye düşünmüyor. Acaba hemşirelerden kaçına virüs bulaştı diye düşünmüyor. Acaba hemşirelerden hayatını kaybeden var mı diye merak etmiyor. Hemşire kavramı, sağlıkçı sıfatından ibaret değildir. Hem kültürümüzde, hem sözlüğümüzde, kız kardeş'tir. Kız kardeşimize verdiğimiz değer bu mudur?

Yoğun bakım kavramı da, sadece hastane, solunum cihazı, hekim değildir. Yoğun bakım esas itibariyle, hemşiredir. Israrla yok sayıyoruz ama kim bakacak zannediyorsun sana orada?

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