Yılmaz Özdil: Tersine beyin göçü projemiz, daha ilk günden 'beyinsizlik göçü' projesine dönüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen “Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”nı, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”na dönüştürdüklerini açıkladı. Varank burs miktarının ise 24 bin lira olduğunu söyledi. Varank'ın açıklamasının haber olmasından bir gün sonra akademisyenlere yönelik olarak operasyon başlatıldı. Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş yöneticisi, danışmanı ve ilgilisi olan, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu, 20 isim hakkında gözaltına kararı verildi; 13'ü gözaltına alındı. Yaşananları değerlendiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Tersine beyin göçü projemiz, bismillah daha ilk günden 'beyinsizlik göçü' projesine dönüştü" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan isimlerin 'Osman Kavala ile hiyeraşik bir düzen içinde hareket ettiğini' öne sürerken Kavala’nın Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettiğini de ileri sürdü.

Özdil, Varank tarafından yapılan açıklamaya ve akademisyenlere yönelik olarak yapılan operasyona bugünkü köşesinde yer verdi.

Bakanlığın projesi hakkında bilgiler veren Özdil yapılan operasyon hakkında şunları kaydetti:

Aralarında, Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümü öğretim üyesi Profesör Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı Profesör Turgut Tarhanlı'nın da bulunduğu çok sayıda bilim insanı, evleri basılarak gözaltına alındı.

Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı olan Profesör Betül Tanbay, Avrupa Matematik Derneği'nin başkan yardımcılığına seçilmişti, yılbaşında bu görevine başlayacaktı.

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Böylece…

Tersine beyin göçü projemiz, bismillah daha ilk günden “beyinsizlik göçü” projesine dönüştü.

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Ayda 24 bin lira maaşla tutuklanmaya gelecek nükleer fizikçi filan var mı, dünya bilim camiası bu gizemli problemin cevabını arıyor.

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