Yılmaz Özdil: Sessiz İstila değil, gümbür gümbür istila

Sığınmacı sorununu ele alan ve yapımcısının gözaltına alınmasına neden olan ‘Sessiz İstila’ filmine göndermede bulunan Yılmaz Özdil, “Sessiz İstila bence yanlış. Gümbür gümbür istila bu. Gümbür gümbür, silahsız işgale uğruyor Türkiye. Suriyeliler Türkiye’de kalsın diyenler hümanist, Suriyeliler kendi ülkelerine dönsün diyenler 'hayvandan aşağı' bu ülkede” dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV YouTube kanalında Burcu Uğur'un sorularını yanıtladı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışmasına değinen Özdil, “Böyle bir şeye Türk siyasi tarihinde şahit olmadım hepimiz gibi” dedi.

“CHP'yi var eden seçmen kitlesinin sorununa Ümit Özdağ parmak bastı”

Türk halkının içinde bulunduğu sosyo-ekonomik şartlarda iki tane yakıcı soru olduğunu belirten Özdil, şöyle konuştu:

“Bir tanesi ekonomi. Bir tanesi de kontrolsüz, istilaya dönüşen, silahsız işgale dönüşen kaçak mülteci meselesi. Bu iki sorunun kendi içinde bir ayrışma noktası var. Dar gelirli insanlarımızın öncelikli sorunu ekonomi. Orta ve üst gelir grubundaki insanlarımızın öncelikli sorunu ise kaçak göçmen meselesi. Normalde orta ve üst gelir grubu insanların dikkat noktasına Ümit Özdağ dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu an var eden seçmen kitlesinin öncelikli sorununa Ümit Özdağ parmak bastı. Bu yüzden ‘Elektrik parasını ödemedim, karanlıkta oturuyorum' muhalefeti sosyal medyada neredeyse cılız kalırken, gençlerin ve kitlelerin çok umurunda olmazken, Ümit Özdağ'ın dile getirdiği kaçak göçmen meselesi milyonlarca takipçi buldu.

CHP'nin ve İYİ Parti'nin aslında toplumu okuyamadığının, bir siyaset bilimi profesörü olan Ümit Özdağ'ın Türkiye'yi çok daha iyi okumasının bir sonucu.”

“Tarihte ilk kez oylar bu seviyede”

“Tarihte ilk kez, bizim milliyetçi tabir ettiğimiz ülkücü kökenli oylar, yüzde 25 seviyesini buldu” diyen Özdil, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Bu, Türk siyaset tarihinde bugüne kadar olmamış bir şey. İYİ Parti'ye bakıyorsunuz kabaca görünüyor ki yüzde 15 civarında. Barajı 7'ye getirdiklerine göre MHP belli ki 7'nin üzerinde alabileceğinden emin. BBP, Ümit Özdağ, AKP içinde var olan milliyetçi oylar hesap edildiğinde yüzde 25 civarında ülkücü-milliyetçi bir seçmen kitlesi belirdi. Bu, bugüne kadar olmamış bir olay. Ümit Özdağ aynı zamanda bu damara bastı. Bu kaçak göçmen meselesinin toplumda bu kadar ilgi görmesinin iki sebebinden biri de bu.

“CHP basiretsiz politikalarına devam ederse ana muhalefet partisi olma özelliğini yitirebilir”

CHP eğer bugünkü gibi basiretsiz politikalarına devam ederse, ilk seçimde ana muhalefet partisi olma özelliğini bile yitirebilir. Bu kadar çok kontrolsüz kaçak göçmeni Türkiye'ye monte edersen, doğal olarak aşırı milliyetçi oylarda tırmanış olur. Sen, bu ülkeyi yöneten irade olarak gerçekten vatanı, milleti, ülkenin geleceğini, çocukları, torunlarını düşünerek ırkçı damgası yapıştırmaya başlarsan, kaçınılmaz olarak aşırı milliyetçi oylarda tırmanış olur. Ümit Özdağ'ın bir başka temas ettiği damar işte bu damar.”

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o koltuktan kalktığı gün, onu mahkemeye vereceğim”

“Ümit Özdağ popüler olduğunda altılı masanın oyları bölünüyor” söylemlerine değinen Özdil, “Süleyman Soylu, CHP'ye daha fazla küfür ediyor. CHP'nin elini güçlendirmek için mi yapıyor? Bu kadar şapşal bir komplo teorisi olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Özdil, konuyla ilgili değerlendirmesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine de hakaret ettiğini hatırlatarak, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o koltuktan kalktığı gün ben onu mahkemeye vereceğim” dedi.

“Bizi kendi ülkemizde kaçak sığınmacı durumuna düşürdüler”

Soylu'nun sözleri sonucu Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı önüne gitmesiyle ilgili konuşmasını sürdüren Özdil, “Kaçak Suriyeli ve Afganların yürüye yürüye girmesi serbest, Ümit Özdağ'ın TBMM'den İçişleri Bakanlığı'na yürümesi yasak” şeklinde konuştu. Yapımcısının gözaltına alınmasına neden olan ‘Sessiz İstila' filmine de göndermede bulunan Yılmaz Özdil, “Sessiz İstila bence yanlış. Gümbür gümbür istila bu. Gümbür gümbür, silahsız işgale uğruyor Türkiye. ‘Suriyeliler Türkiye'de kalsın’ diyenler hümanist, ‘Suriyeliler kendi ülkelerine dönsün’ diyenler hayvandan aşağı bu ülkede” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Özdil, “Bizi kendi ülkemizde kaçak sığınmacı durumuna düşürdüler. Bunu hiçbir Türk vatandaşının kabul etmemesi lazım” ifadelerini kullandı.