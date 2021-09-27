Yılmaz Özdil: Sedat Peker Kuvayi Milliye'nin içindedir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'le ilgili, "Sedat Peker Kuvayi Milliye'nin içindedir; dün neyse bugün de aynısı. Toplumda Peker’e inanılmaz bir güven var." değerlendirmesini yaptı. Özdil, "Aday gösterilirse açık ara kazanacağını düşündüğüm bir adayım var. Toplumdaki karşılığı açısından baktığımda bu kişi aday olursa yıkar geçer. Bana göre halkın içinde var olan, halkta karşılığı bulunan kişinin aday olması lazım" diye konuştu.

Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtladı. Özdil, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtirken; CHP'yi konuyla ilgili sessiz kalmakla eleştirdi.

Özdil'in açıklamaları şöyle:

"CHP'nin ağzını açmaması tarihi bir utanç"

Devlet Bahçeli'nin açıklamasında ‘Görüşlerine katılırsın, katılmazsın, laiklik Türkiye cumhuriyeti için hayati bir şeydir' diyor. Laiklikle ilgili Devlet Bahçeli açıklama yaparken, CHP'nin ağzını açmaması yine tarihe kaydettiğimiz, tarihe kaydedilmesi gereken bir utançtır.

Laiklik, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her yurttaş için olmazsa olmaz açıklamadır. Laiklikle ilgili saçma sapan tartışmalar çıkınca AKP adına Ömer Çelik, ‘Laiklik tartışılamaz' dedi. AKP bu kadar net bir çizgiyle ortaya koyuyor, CHP yönetimi gıkını çıkaramıyor.

Tayyip Erdoğan,' Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset.

Sedat Peker'in toplum tarafından saniye saniye, kelime kelime takip edilen gündemleri var. Bari bunu gündeme oturtun, o da yok. AKP'nin bakanı ‘hırsız çuvalı' dedi. Muhalefetin belirlemesi gereken gündemi AKP'li bakan verdi. Onu bile yapmadılar.

*Sen yoksa gündem mi oluşturmak istemiyorsun? Böyle iyi mi oluyor? AKP orada ve muhalefette sen varsın, Hacivat-Karagöz gibi güzel mi oluyor? Bu statüko iyi mi?

"AKP, seçimi mülteci meselesi yüzünden de kaybetti"

Afganistan ile ilgili niye gündem oluşturmuyorsun? Suriyelilerle ilgili niye gündem oluşturmuyorsun? Sokaktayım, toplumun gündemi bu. Suriyeli mülteci meselesi toplumun yakıcı gündemi.

Özellikle de AKP'ye oy veren seçmenin aslında daha çok gündemi. İstanbul seçimini kaybetme sebeplerinden biri de bu. Suriyelileri toplayıp şehirlere salınca, daha çok AKP seçmenlerinin yaşadığı ilçelere yerleştiler.

CHP'nin ağırlıklı olarak seçmeninin bulunduğu yerlerde kaçak mülteci az…AKP'ye oy veren kitle bu mülteci meselesinden çok rahatsız olduğu için AKP İstanbul’u bile kaybetti. Bunu bile gündeme getirmiyor, sonra ‘AKP bizi gündem tuzağına çekmek istiyor' diyorlar.

Zincir market

Zincir marketlere sardı şimdi AKP. Fahiş fiyatlar var, çarşı pazar yanıyor. AKP kendisini sütten çıkmış ak kaşık göstermek için marketleri hedef gösteriyor. Bunu kimse yemiyor. Bari burasını tutun ve gündem yapın. O da yok.

"İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili çok ciddi bir ambargo var"

Bağımsız medyayı eleştiren Yılmaz Özdil, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili çok ciddi bir ambargo var” diyerek şöyle konuştu:

Mansur Yavaş ödül alırsa onu haber yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, vatandaşa dokunduğu inanılmaz çalışmaları var. CHP'ye oy veren bir insan olarak değil, toplumu gözlemleyen bir gazeteci olarak söylüyorum.

Çok başarılı bir belediye başkanı. Ankara'da yıllardır hayatları boyunca İsmet İnönü'den beri CHP'ye oy veren kitle var. Mansur Yavaş, farklı bir siyasi görüşten gelip Millet İttifakı'nın adayı oldu. Ben bu kadar sevdikleri bir belediye başkanı görmedim.

Gerçekten çok başarılı belediye başkanı. Ama haber yok. Eskişehir'i haber olarak görüyor musunuz? Adana'yı görüyor musunuz? Antalya ve Aydın…Topuklu Efe, Aydın tarihine geçecek kadar başarılı bir belediye başkanı.

Muhteşem işler yapıyor. Niye yok? Çünkü bağımsız yayın yapıyoruz ayaklarıyla zamanında ‘Ekmek için Ekmeleddin'i' Atatürkçü aday diye kakalayan kitle, şu anda AKP karşıtı seçmen kitlesini koyun gibi güdüyor.

Adaymış gibi yapıyorlar, seviyormuş gibi yapıyorlar, ağır bir ambargo uyguluyorlar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ambargo uygulanıyor. Ben bunu gazeteci olarak görüyorum. Gazetelerde de görüyoruz.

Ağzıyla kuş tuttuğunda iki santimlik bir haber. Ondan sonra devamlı genel merkez haberleri. Bunu, bağımsız tabir ettiğimiz medya daha önce de yaptı.

"Benim cumhurbaşkanı adayım belli"

Benim Yılmaz Özdil olarak aday gösterilirse açık ara kazanacağını düşündüğüm bir adayım var. Bu benim adayım. Toplumdaki karşılığı açısından baktığımda bu kişi aday olursa yıkar geçer, açık ara…

Özdil, Meral Akşener'e teşekkür etti

Meral Akşener, tarihi sorumluluğunu yerine getirdi. Ben yurttaş olarak kendisine teşekkür ediyorum. Meral Akşener ve İyi Parti, parlamenter rejimden yana tarihi bir tavır aldı ve tarihi bir çağrıda bulundu. Ben yurttaş olarak kendilerine teşekkür ederim.

"CHP'liler kavşakta"

CHP milletvekillerine, il başkanlarına, belediye başkanlarına, delegelerine tarihi bir kavşakta, tarihi bir görev düşüyor. Herkesin, özellikle CHP'de görev alan herkesin Mustafa Kemal Atatürk ve Kuva-yi Milliye'ye yakışır bir karar vermesi lazım. Kendisini değil, vatanı milleti düşünen karardan yana olması lazım.Bu siyasi atmosferde isim telaffuz etmenin çok erken olduğunu görüyorum. CHP'nin veya Millet İttifakı'nın adayı belli olacaksa henüz çok erken. Bana göre halkın içinde var olan, halkta karşılığı bulunan kişinin aday olması lazım.

"HDP'nin oyu 12-14 bandında olacaktır"

İşinize geldiği zaman HDP kitlesini seven, işinize gelmediği zaman HDP kitlesine küfreden sizlersiniz ahlaksız olan. MHP'ye bakın, somut bir HDP politikası var. ‘Kapansın' diyor. 10 sene önce de öyle diyordu, bugün de öyle diyor. Fırıldak gibi dönenlere bakıyorsunuz, HDP'ye oy veren kitleyi keriz zannediyor. ‘Seversek oy verir' zannediyorlar. HDP bu süreçte benim tahminim 12-13-14 banında oy alacaktır. Cumhurbaşkanlığını somut olarak etkileyecek ve belirleyecektir. Oy oranı ortada. Toplumdan gözlemlediğim kadarıyla HDP'nin oyları kemik gibi duruyor. Nasıl belediye seçimlerinde belirleyici rol oynadıysa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de banko belirleyici rol oynayacak.

“Erdoğan Kaybetmemek için her şeyini yapacaktır. Son belediye seçiminde olduğu gibi muhalefet doğru aday çıkarırsa, sandıkları doğru tutarsa, bağımsız tabir edilen medyamız kalemini satmazsa, AKP'nin seçim kazanma ihtimali yok. AKP'nin seçim kazanması için bir tek yol var. AKP'nin kazanacağı aday çıkarılsın diye bağımsız medyada bir çaba görüyorum”

(sozcu.com.tr'dan alınmıştır)