Yılmaz Özdil: “Sedat Peker hangi futbol takımının taraftarı” diye manşet atayım, televizyonlarda iki ay tartışılmazsa mesleği bırakırım!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’de önemli meselelerin ilgi görmemesinden ve tartışılmamasından yakındığı bugünkü yazısında, duruma Sedat Peker örneği vererek isyan etti.

“Bakın, Sedat Peker isyan ediyor… ‘O kadar önemli dosyaları paylaştım, hiçbiri hak ettiği değeri görmedi’ diyor. 100 sene manşet yapsan gene de bitmeyecek miktarda haberler veriyor, yolsuzlukları, uyuşturucuyu, suikastları, kara paracıları, feto borsasıyla çökülen iş adamlarını, ithal mafyayı, karanlık oligarkları, sivillere dağıtılan kalaşnikofları anlatıyor, bana mısın diyen yok. Yandaşlar sansür uyguluyor, muhalif cenah bile görmezden geliyor” diyen Özdil, “Halbuki… ‘Sedat Peker hangi futbol takımının taraftarı’ diye manşet atayım, televizyonlarda iki ay tartışılmazsa mesleği bırakırım!” diye yazdı.

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