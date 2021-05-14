Yılmaz Özdil: Pandora’nın kutusu açıldı; Covid salgını, kötü yönetilen ülkelerin bütün sıkıntılarını kabak gibi açığa çıkardı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in çektiği videoyu hatırlatarak, "Pandeminin kutusu açıldı. Olan bu. Covid salgını, kötü yönetilen ülkelerin bütün sıkıntılarını kabak gibi açığa çıkardı. Salgın yokken, bünyedeki olumsuzluklar bir şekilde gizleniyordu, üstü örtülüyordu, salgınla beraber hepsi ortalığa saçıldı" dedi.

Özdil yazısında, "Salgından önce, her ne rezalet yaşanırsa yaşansın, bir şekilde örtmeyi, saklamayı, etrafa saçılmasını önlemeyi başarıyorlardı. Salgında darmadağın oldular, bu kabiliyetlerini kaybettiler. Pandeminin kutusu fena açıldı… Pandora'nın kutusu bizimkinin yanında baklava kutusu gibi kaldı!" ifadelerini kullandı.

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