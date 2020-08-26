Yılmaz Özdil, mesleği bırakacağına yönelik iddialara, Fatih Portakal'a gönderme yaparak yanıt verdi

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından hakkında çıkan istifa iddialara yanıt verdi.

Özdil, "Endişeli mesajlara ortak cevap... Organik tarım yapmaya niyetim yok" açıklamasını yaptı.

Fatih Portakal, kanaldan ayrılacağını, "Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla" sözleriyle duyurmuştu.