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Yılmaz Özdil, mesleği bırakacağına yönelik iddialara, Fatih Portakal'a gönderme yaparak yanıt verdi

26 Ağustos 2020 23:23

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, istifa edeceğine yönelik mesajlara ortak cevap verirken, emekli olmak istediğini söyleyerek FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'a gönderme yaptı.

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