Yılmaz Özdil: Market müdürünü devlet hastanesine müdür yaptılar bu ülkede, sen daha ne doktorundan bahsediyorsun; gitsinler, durdukları kabahat!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik tartışma yaratan “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz” ifadesine değindiği bugünkü köşesinde, “Market müdürünü devlet hastanesine müdür yaptılar bu ülkede. Alışveriş merkezinden hastane yönetimine atama yaptılar. Devlet hastanesinin başına getirilen imam var. Hastanenin şoförüyken aynı hastanenin müdürü olan var. Sen daha ne doktorundan bahsediyorsun? Gidiyorlarsa gitsinler. Durdukları kabahat” görüşünü ifade etti.

Öte yandan köşesinde sağlıkta şiddeti eleştiren Özdil, “Hastasını iyileştirsinler diye hastaneye götürüp, teşhisi beğenmediği için doktora ateş eden tek millet, bizim millettir” dedi.

Özdil eleştirilerine şöyle devam etti:

“Ben iddia ediyorum, bu milletin en az yarısını komşunun komşuya verdiği tıbbi tavsiyeler neticesinde toprağa vermişizdir… Her apartmanda dahiliyeci bir Feridanım teyze vardır, her sokakta tansiyon mütehassısı bir emekli Hüseyin amca vardır, hangi kahveye girersen gir, bel fıtığı konusunda otorite bir esnaf İrfan abi vardır, berberler genellikle cildiyecidir, egzama oldum, ne süreyim? Komalık olana kadar mahallede herkese danışırlar, sadece doktor komşuya danışmazlar.”

Özdil yazısında ayrıca doktor kadrolarının icra yoluyla satıldığını da hatırlatarak şunları kaydetti:

“Doktor kadrolarını icra yoluyla sattılar bu ülkede. İcra dairesi ‘taşınır mal’ ibaresiyle gazetelere ilan verdi. Çocuk doktoruyla kadın doğumcuyu 55 bin liraya sattılar. Beyin cerrahıyla kardiyoloğu 44 bin liraya bıraktılar. Pratisyen için 22 bin liraya el sıkıştılar.”

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