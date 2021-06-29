Yılmaz Özdil: LGBTİ gibi onurunuz olsa keşke!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, geçen cumartesi ( 26 Haziran 2021) polisin müdahalede bulunduğu, pek çok kişinin zor kullanılarak gözaltına alındığı Taksim’deki 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü hatırlattığı bugünkü yazısında, “LGBTİ gibi onurunuz olsa keşke!” dedi.

Özdil, “Küresel karaparacılarda, uyuşturucu tacirlerinde, ithal mafyada, karanlık oligarklarda herhangi bir suç izine rastlamıyorlar… Onur yürüşünü ‘anayasal düzene aykırı’ buluyorlar. Milleti soyanlar, içişleri bakanıyla poz verenler elini kolunu sallaya sallaya yurtdışına kaçıyor, kripto paracı kaçıyor, karaparacı kaçıyor… Aman ha onur yürüyüşündekiler gözümüzden kaçmasın diye İstiklal Caddesi'nin giriş çıkışlarını kapatıyorlar, bariyerler örüyorlar. Kokainciye güzergah, mafyaya vatandaşlık, karaparacıya itibar, siyasetçiye çantayla para veriliyor, pezevenk baştacı yapılıyor, pezevenk… Onur yürüyüşüne ‘ahlaka aykırı’ denilerek, polis ordusuyla saldırılıyor, kelepçe takılıyor, dövülüyor” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.