Yılmaz Özdil: Kurnaz zannettiğin aslında salağın önde gidenidir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2000 yılında doğan çocukların 24 Haziran 2018'de ilk kez oy kullanacağını hatırlatarak "Bu memleketin başına ne geldiyse 'büyüklere masallar'dan geldi. Bu durumu değiştirmek sizin elinizde. Siz doğduğunuzdan beri 'doğruymuş gibi' anlatılan 'yanlışlara' kanmayın lütfen" dedi.

Özdil, "Kurnaz zannettiğin aslında salağın önde gidenidir" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2018) yazısında şu ifadeye yer verdi:

"Size dayatılan örtülü propagandanın 'kaynağı'na dikkat edin, ekonomik verilerdeki 'virgül hataları'na aldanmayın, 'aptal, tembel, darbeci, terörist' gibi kulaktan dolma yaftalara inanmayın. Gerçeklere odaklanın. Gerçeklerden yana olun. Sizleri de ayakta uyutmalarına izin vermeyin."