Yılmaz Özdil: Konuşmasına bile tahammül edemedikleri kadınların ağzını yırtarcasına, İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp atmaya çalışmaları normaldir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, AKP'nin Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden "vazgeçmeyi" tartışmaya açmasını eleştirdi. Özdil, "Başa çıkamadıkları, biat ettiremedikleri, boyun eğdiremedikleri, konuşmasına bile tahammül edemedikleri kadınların ağzını yırtarcasına, sözleşmeyi yırtıp atmaya çalışmaları normaldir" ifadelerini kullandı.

Özdil, kadınlarla iligli olan ünlü düşünür, şair, yazar ve atasözlerinden alıntılar yaptığı yazısında şunları kaydrtti:

Gel gör ki, değil sözleşme, antlaşma yapsan nafiledir.

İşte en yukarda yazıyor, tee 800 yıl öncesinden seslenmiş Mevlana…

Kadından üstün olduğunu sananlar, cahildir.

Başa çıkamadıkları, biat ettiremedikleri, boyun eğdiremedikleri, konuşmasına bile tahammül edemedikleri kadınların ağzını yırtarcasına, sözleşmeyi yırtıp atmaya çalışmaları normaldir.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.