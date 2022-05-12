Yılmaz Özdil: "İnşaat müjdesi" asla küçümsenmemesi gereken bir vaat

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu konut paketi için, "İnşaat müjdesi, yüzde sıfır bilmem kaç faizle konut kredisi, hemen herkesin eleştiriyormuş gibi görünüp, can kulağıyla dinlediği, asla küçümsenmemesi gereken bir vaattir" yorumunu yaptı.

Özdil, "Eskimeyen vaat" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat dedin mi, sayın ahalimiz için akan sular durur. Akp'nin iktidarını oturttuğu temel, işte bu yüzden inşaat temelidir. Maneviyat hamasetiyle politika yaparlar ama, aslında bütün iktidar başarıları, sayın ahalimizin dünyevi zafiyetleri üzerine kuruludur.

24 milyon hane var. 14 milyon hane, kendi sahip olduğu evde oturuyor. 4 milyon hane, kiracı durumunda ama kira ödemiyor, ailesinin sahip olduğu evde oturuyor. Elbette istisnaları tenzih ederim ama… Milyonlarca hane, her konut kredisi müjdesinde, evinin değerinin kaç paradan kaç paraya yükseldiğini hesap ederek, içten içe mutlu oluyor. Asrın liderimiz, muhalefetin zannettiği gibi, evi olmayanlara seslenmiyor, tam tersine, rantı yükselen ev sahiplerine sesleniyor."

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