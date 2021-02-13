Yılmaz Özdil: George Lucas AKP’de belediye meclis üyesi bile olamaz

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu uzay programına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Star gazetesinde çalıştığı yıllarda Star Wars filmi yaptıkları 18 sütunluk içerik sonrası Ağrı’dan bir okurlarından “Gazetenizi tebrik ederim, çok güzel bir tanıtım yapmışsınız ama, burada sinema salonu yok” diye telefon aldıklarını anlatan Özdil, iktidarı bu örnek üzerinden, “Ay sonunu getiremeyen vatandaşlara “Ay'a gidiyoruz” demek, işte tam olarak böyle bir şey aslında” dedi.

“George Lucas Akp’de belediye meclis üyesi bile olamaz” başlıklı yazısında ayrıca iktidarın şimdiye kadar verdiği bazı vaatleri de hatırlatan Özdil, “George Lucas bunların eline su bile dökemez… Çünkü, uzayın sonu var mı bilinmez ama, Akp vaatlerinin sonu olmadığı kesin!” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.