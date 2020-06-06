Yılmaz Özdil, Enis Berberoğlu’nu yazdı: Kumpaslarla mücadele döneminin en yürekli gazetecilerinden biriydi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, milletvekilliği düşürüldükten sonra cezaevine gönderilen ve hemen arkasından yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle tahliye edilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun gazeteci tarafında şahit olduğunu belirterek, “Kumpaslarla mücadele döneminin en yürekli gazetecilerinden biriydi” görüşünü paylaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 15 ilde haftasonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini ve hemen ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gönlümüz razı gelmedi” diyerek yasağı kaldırmasını hatırlatan Özdil, “Bu iş buna benzemez” dedi.

Özdil, “Demokrasinin, hakkın hukukun, adaletin böylesine yok sayılması… Kumpas çabalarının tam gaz devam ettiğinin kanıtıdır” ifadesini kullandı.

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