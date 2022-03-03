Yılmaz Özdil: Enerji Bakanlığımız hepimize alenen gerizekâlı muamelesi yapıyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle zeytinliklerin maden projelerine açılması mümkün hale getirilmesine sert bir dille tepki gösterdi.

AKP iktidara geldiğinden bu yana sekiz defa gündeme getirilen önerinin Rusya-Ukrayna krizi gündeminin gölgesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleştirildiğine dikkati çeken Özdil, “Budeğişiklik ne anlama geliyor? Türkiye'de toplam 190 milyon zeytin ağacı var. Maden şirketleri bunun 130 milyonunu kesebilecek anlamına geliyor!” diye yazdı.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan sahadaki zeytin ağaçlarının taşınmasının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandığı ve ağaçların kesilmeyeceği doğrultusundaki açıklamayı hatırlatan Özdil, “Sayın enerji bakanlığımız hepimize alenen gerizekalı muamelesi yapıyor” dedi.

Ege bölgesinde 200 yıllık, 300 yıllık, doğada kendi kendine yaşamını sürdüren 900 yaşında olan zeytin ağaçları olduğunu hatırlatan Özdil, “Ayvalık'ta 1.100 yaşında var. Manisa Kırkağaç'ta 1659 yıllık zeytin ağacı var, hâlâ yılda 250 kilogram zeytin veriyor, gövdesinin çapı 13 metre, nasıl taşıyacaksın? Biz Türkler daha Anadolu'ya bile gelmemiştik, o ağaç oradaydı. 16 asır sonra kökünden sökersen, diktiğin yerde yaşar mı? İzmir Seferihisar'da 1.800 yıllık zeytin ağacı var. Manisa Saruhanlı'da 2 bin yıllık zeytin ağacı var. Soma'da 2 bin 90 yıllık zeytin ağacı var. Muğla Milas'ta 3 bin 200 yıllık zeytin ağacı var. Cumhuriyet ilan edildi, 1927 yılında sayım yapıldı, Milas'ta 650 bin zeytin ağacı vardı, bugün Milas'ta 7 milyon 800 bin zeytin ağacı var, emek emek, tek tek, gözümüz gibi bakarak büyüttük, kimin ağacını hangi hakla nereye taşıyorsun?” diyerek sitem etti.

Özdil, “Saraydan alınıp TBMMye verilen egemenliğini, kendi ellerinle yeniden götürüp saraya verdiğin için, tebrik ederim canım kardeşim. Zeytinyağı zaten çok pahalı, boşver, salataya sızma linyit gezdirip, kahvaltıda ekmeğini kok kömürüne banarsın gari, canım kardeşim” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Zeytinliklerin 'Zeytincilik Kanunu'na rağmen madencilik faaliyetlerine açılması mümkün mü?



Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan ve ‘kamu yararı’ adı altında zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e siyasiler, doğa ve çevre örgütleri, aydınlar, ünlü isimlerden tepki yağdı. " />