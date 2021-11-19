Yılmaz Özdil: Dolar kuruyla ithalat fiyatı arasında 'altın oran' vardır

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı satışında kota geldiğine dikkat çekerek "Başta ayçiçeği yağı olmak üzere, temel gıda maddelerindeki kotayla satışlar, bugün yarın öbür marketlere de sirayet edecek" dedi. Özdil, Türkiye'de bolca yetişmesine rağmen dışarıdan ithal edildiğini belirterek yazısında şöyle dedi:

"Ayçiçeği çekirdeğini Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında yürürken yanlışlıkla elinden düşür, ayçiçeği fışkırır

Ama biz, ithal ediyoruz.

Hem de öyle böyle değil, ayçiçeği ithalatında dünya şampiyonuyuz!

Bütün dünyadaki ayçiçeği yağı ithalatının yüzde 40'ını tek başımıza biz yapıyoruz.

E, bedava vermiyorlar tabii…

Tonunu 715 dolardan ithal ediyoruz.

Dolar 5 lirayken 3 bin 575 liraydı.

Dolar 8 lirayken 5 bin 720 lira oldu.

Dolar 11 liraya yaklaştı, 7 bin 865 liraya yükseldi

Dolar kuruyla ithalat fiyatı arasında 'altın oran' vardır."