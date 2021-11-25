Yılmaz Özdil: Din kardeşimiz ayaklarıyla Borsa İstanbul'u, Kanal İstanbul'u, tank fabrikamızı Katar'a vermek, helal manda (!) mıdır yoksa?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kur, faiz ve fiyat artışları üzerinde oynanan oyunları görüyoruz; mandacı iktisatçıların politikalarını reddediyoruz” sözlerine sert bir dille tepki gösterdi. Özdil, “Din kardeşimiz ayaklarıyla Borsa İstanbul'u, Kanal İstanbul'u, tank fabrikamızı Katar'a vermek, helal manda (!) mıdır yoksa?” ifadesini kullandı.

“İftirada yeni moda, mandacı… Gerçekleri dile getiriyorsan, mandacı zihniyet diyorlar” diyen Özdil, “AKP iktidarı, kendisinden önceki 80 yılın toplamından 7 kat fazla borç yaptı, Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var, en çok hangi ülkelerin alacağı var diye bakıyoruz, İngiltere, Almanya, Fransa, ABD!” sözleriyle iktidarı hedef aldı.

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesine de tepki gösteren Özdil, “2021 yılında, Angola'nın para birimi kwanza bile, Kolombiya pesosu bile, Bolivya scudosu bile, Arnavutluk leki bile, Libya dinarı bile, Mısır lirası bile Türk Lirası kadar değer kaybetmedi… Yönetenler utanmıyor ama insan yazarken bile utanıyor, on yıldır kan gövdeyi götüren Suriye'nin lirası bile Türk Lirası karşısında değer kazandı. Milli para birimini bu hale getirmek, böylesine ucuzlatmak, dünyanın bütün para birimlerine ezdirmek, nedir?” dedi.

“Din kardeşimiz ayaklarıyla Borsa İstanbul'u, Kanal İstanbul'u, tank fabrikamızı Katar'a vermek, helal manda (!) mıdır yoksa?” diyen Özdil devamında şunları kaydetti:

“Buğday ithalatında dünya şampiyonu olmuş, ayçiçeği yağı ithalatında dünya rekoru kırmış, mercimeği Kanada'dan, nohutu Meksika'dan, pirinci Avustralya'dan getiriyor, “milli” yemeğimiz kuru fasulyeyi İran'dan ithal ediyor, vişneyi Almanya'dan, cevizi Çin'den ithal ediyor, elalem çöl'de bile patates yetiştiriyor, bunlar gidip o çöl'den patates ithal ediyor, tarihimizde ilk kez kuru soğan ithal ettiler, üç tarafımız denizlerle çevrili ama, sardalya'yı Yunanistan'dan, kalamarı Hindistan'dan, midyeyi Şili'den alıyor, tohumları İsrail'den alıyor, gübreyi Afrika ülkelerinden alıyor, süt ürünlerinde kullanmak için bakteri ithal ediyor, toprağın sadece üstünü değil, toprağın altındaki yaşamı da kuruttular, o yüzden solucan ithal ediyor, Sırp kasabı'ndan kıyma alıyor, koyun ithal ediyor, ithal ineği ithal samanla besliyor. Manda ithal ediyor, manda… Bize mandacı diyor. “

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