Yılmaz Özdil'den Koronavirüs politikasında şeffaflık çağrısı: Devleti yönetenlere yalvarıyorum…

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, birkaç ay içinde binlerce insanın ölümüne yol açan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs salgınında hükûmete şeffaf olması konusunda 'yalvardı'. "İsimleri, şehirleri, gerçekleri gizleyerek hayati hata yapıyorsunuz" diyen özdil, "Böyle devam ederseniz, “Bize bir şey olmaz” mantıksızlığı hakim olacak, iş işten geçecek. İsim isim, şehir şehir, hatta semt semt acilen açıklayın. Acilen" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını dün akşam 9'a, vaka sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı. Tüm dünyanın kırmızı alarm verdiği ve Dünya Sağlı kÖrgütü'nün pandemi olarak açıkladığı virüsle ilgili Türkiye'de ölenlerin hangi şehirden olduğu ve isimleri açıklanmıyor. Söz konusu duruma bir çok çevre tepki gösterirken Yılmaz Özdil bugünkü yazısında hükûmete seslenerek şeffaflık istedi.

Dünyadan devlet başkanlarının yakınlarının söz konusu virüse yakalanmasının kamuoyuna duyurulmasını örnek gösteren Özdil, şunları kaydetti:

Sağlık bakanımızın “hasta mahremiyeti”nden bahsederek, virüsten hayatını kaybeden insanlarımızı saklaması, virüsün yaygın hale geldiği şehirleri gizlemesi, işte bu yüzden dört dörtlük yanlıştır. İngiltere'de ölen Türk vatandaşının kim olduğunu biliyoruz. Avusturya'da ölen Türk vatandaşının kim olduğunu biliyoruz. İngiltere'de Avusturya'da hasta mahremiyeti yok mu? Bizimkiler “hamdolsun” derken… Almanya başbakanı Angela Merkel niye ekrana çıkıp “Almanya ikinci dünya savaşından bu yana ilk kez bu kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya” diyor? Halkı korkutmak için mi? Yoksa, halkın ne kadar ciddiye alması gerektiğini anlatmak için mi?

Bizimkiler “kolonya dağıtacağız” derken… Fransa cumhurbaşkanı Macron niye ekrana çıkıp “savaştayız, bir orduyla veya bir ulusla savaşmıyoruz, düşman hemen burada” diyor? Panik yaratmak için mi? Yoksa, tehdidin ne kadar önemsenmesi gerektiğini anlatmak için mi?

Bizimkiler hâlâ “hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir” derken… İngiltere başbakanı Boris Johnson niye ekrana çıkıp “bir yıldan fazla sürebilir, çok fazla sayıda aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek” diyor?

Bizimkiler hâlâ “bu süreçten güçlenerek çıkacağız” derken… Şu anda dört bine yakın vatandaşını kaybeden İtalya başbakanı Conte, niye hâlâ ekrana çıkıp yalan söylemiyor? Niye muhalefeti suçlamıyor? Niye hâlâ ısrarla gerçekleri anlatıyor? Niye hâlâ “virüs henüz zirve noktasına ulaşmadı, bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyan'ın desteğini ihtiyacımız var” diyor?

36 yıldır bu ülkede gazetecilik yapan, Türkiye'nin en yüksek tirajlarına ve en yüksek izlenme oranlarına ulaşmış profesyonel iletişimci olarak, devleti yönetenlere yalvarıyorum… İsimleri, şehirleri, gerçekleri gizleyerek hayati hata yapıyorsunuz.

Gayet net biliyoruz ki… Hastanelere yığılmayı önleyebilmek için, sağlık sisteminin çökmesini engelleyebilmek için, zaman kazanmak zorundayız, toplumun virüse yakalanma sürecini zamana yaymak zorundayız, bunu yapabilmek için, herkesin evde kalması gerekiyor. Ama gayet net görüyoruz ki… Bu mecburiyeti kavrayamayan, ciddiye almayan milyonlar var. İsimleri, şehirleri, gerçekleri gizleyerek, buna sebep oluyorsunuz. Habire yurt dışından gelenlere dikkat çektiğiniz için, toplumun çok çok önemli kesimi, bu sorunu sadece “yurt dışı sorunu” zannediyor.

Yandaş medyanız hâlâ “grip kadar” olduğunu anlatıyor. Evde kalın diyerek, insanları evde tutamazsınız. İnsanların, başkalarıyla temas etmemeyi idrak etmesi gerekiyor. Tehlikeyi hissetmesi gerekiyor. (Kaldı ki, evinde kalmak istediği halde, işi gereği bu lükse sahip olamayanlar, mecburen sorumsuz kalabalıkla iç içe olanlar var.)

Böyle devam ederseniz… “Bize bir şey olmaz” mantıksızlığı hakim olacak, iş işten geçecek. İsim isim, şehir şehir, hatta semt semt acilen açıklayın. Acilen.

Özdil'in yazısının tamamını okumak için tıklayın.