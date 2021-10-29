Yılmaz Özdil'den Bakan Soylu'ya: Terör örgütlerinin hedefiyim ama silah ruhsatı alamıyorum, valin bunu engelliyor

"Senin valin engelliyor"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ne kadar şantajcı gazeteci varsa hepsine polis koruması verdi. Beni hem yandaş medya hem de Soylu'nun bizzat kendisi hedef gösteriyor ama silah ruhsatı alamıyorum. Biz evelallah kendimizi koruruz sorun yok ama bir hukuki hakkı ortaya koymaya çalışıyorum. Siz Türkiye'de ne kadar ahlaksız gazeteci varsa nerdeyse polis koruması vermişsiniz, bellerine ruhsatlı silah koymuşsunuz… Biz hukuki hakkımızı istiyoruz ama senin valin bunu engelliyor.

"Hakkım gasp ediliyor"

Neden? Canları öyle istediği için. Böyle ülkenin İçişleri Bakanı, ilk sandıkta bu halktan mutlaka bahsettiği gibi cevabını alacak. Bizim herhangi bir korkumuz yok. Bir tane canımız var olsa da olur olmasa da olur. Ama sen çantacı gazetecilerin hamisi, İçişleri Bakanısın. Oligarklara, mafyaya koruma veren İçişleri Bakanısın. Ben bu ülkede kırmızı ışıkta bile geçmeyen bir yurttaşım. Sen sırf beni sevmediğin için koruma vermiyorsun. Terör örgütleri suikast ile ölüm ile tehdit ediyorlar, bizi hedef gösteriyorlar. Bizim dirimizi değil ölümüzü tehdit ediyorlar. Ama sen benim hukuki haklarımı gasp eden bir İçişleri Bakanısın."