Yılmaz Özdil: Cumhurbaşkanı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılmalı!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şili Güney Amerika ziyaretinin ardından gittiği ülke sayısının 97 olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

Özdil, dünyadaki en gezgin kişilerin gezilerini yapma biçimlerinden örnekler verdiği yazısında, Erdoğan’ın 97 ülkeye 338 kez gittiğini harcama miktarının 67 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Özdil’in ‘’Asrın liderimiz Guinness’e girmeli’’ başlıklı yazısı şöyle:

Asrın liderimiz Şili’ye gitti.

Peru’yu gezecek.

Ekvador’u dolaşacak.

Dönüşte Senegal’e uğrayacak.

70 yaşındaki İngiliz Frederick Finn “dünyanın en çok seyahat eden insanı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ilk kişiydi. Uluslararası lisans şirketinde çalışıyordu, işi gereği ülke ülke dolaşıyordu. Emekli olana kadar, 53 sene zarfında 139 ülkeye gitti.

Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en çok seyahat eden insanı” olarak girmeyi başaran bir başka kişi, 76 yaşındaki Alman Heinz Stücke… Bisikletle dolaşıyor. 22 yaşında dünyayı gezmeye karar vermiş, 54 senedir pedal basıyor. Dolaştığı ülkelerde 100 binden fazla fotoğraf çekti, bunları katalog halinde satarak geçimini sağlıyor. Bisiklet adam sıfatıyla dünya rekoru kıran Stücke, 142 ülkeye gitti.

Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en çok seyahat eden insanı” olarak giren son kişi, 55 yaşındaki Hintli işadamı Kashmi Samaddar… 10 sene önce Güney Afrika’dan Brezilya’ya uçarken, vize sorunu yaşıyor, Hintli olduğu için sanki suçluymuş gibi zorluk çıkarıyorlar, iki gün havaalanı otelinde adeta tutuklu gibi kalıyor. O gün karar veriyor, kendi kendine protesto eylemi başlatıyor. “Bir Hintlinin Hindistan pasaportuyla tüm dünyayı gezebileceğini tüm dünyaya kanıtlayacağım” diyor. Emekliliği için ayırdığı 350 bin sterlini bu işe harcıyor. Ancak… Dolaştığı ülkeleri “gördü” denemez. Çünkü, bu işi inat uğruna yaptığı için, bütçesi de kısıtlı olduğu için, turistik amaçla dolaşmadı, çoğuna sadece ayak bastı. Mesela, bazı ülkelere uçakla indi, havalimanından bile çıkmadan, tekrar uçağa binip, bir başka ülkeye geçti. Neticede 194 ülkeye giriş çıkış yaptı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na henüz girmeyen, ama “dünyanın en çok seyahat eden turisti” kabul edilen kişi, Kanadalı Mike Spencer Bown… Seyahatlerine para bulabilmek için gittiği ülkelerde garson-bulaşıkçı olarak çalıştı, tren garlarında boş vagonlarda uyudu, Afrika’da geceliği 30 sentlik kulübelerde konakladı. 21 yaşında sırt çantasıyla evden çıktı, 44 yaşında geri döndü, 23 senede 190 ülkeye gitti.

Ve, asrın liderimiz.

Henüz 97 ülkeye gitti ama…

338 defa gitti!

Sadece 12 senede…

Tüm rakiplerine tur bindirdi.

Özel uçağıyla, şurekasıyla, koruma ordusuyla gezip, en lüks otellerde, en kral suitlerde kaldığı için, zırhlı makam otomobilini askeri kargo uçağıyla tee Latin Amerika’ya yanında götürdüğü için, her seyahatin ortalama 200 bin dolar ettiğini düşünsek… Harcırahlar hariç, 67 milyon dolarcık tutuyor!

Bana sorarsanız, asrın liderimizin fersah fersah hak ettiği yere girmesi için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunmak lazım.