Yılmaz Özdil: Bu sıcakta yürümeye lüzum yok, trene binsin Binali Yıldırım!

Bir günlük adalet, 60 yıllık ibadetten faziletlidir, Hazreti Muhammed.

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Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yapılan tehdittir, Montesquieu... Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur, geriye kalan her şey onun etrafında döner, Konfüçyus... Adalet devletten gelmeli, Aristo... Adalet olmadan düzen olmaz, Camus... Adaletsizliği işleyen, çekenden sefildir, Eflatun... Hükümdar köylüden haksız yere yumurta alırsa, adamları bütün tavukları alır, Sadi... Yasama yürütme yargı iç içe geçmişse, anayasa yok demektir, Rousseau... Adalet ortadan kalkarsa, insana değer verecek hiçbir şey kalmaz, Kant... Adaletsiz güç, zalimdir, Pascal... Özgürlüğün tek yolu hukuktur, Çiçero... İşkencenin en kötüsü, yasayla yapılanıdır, Bacon... Adalet erdemdir, Socrates... Adalet kainatın ruhudur, Hayyam... Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğar, Zola... Devleti, adalet devam ettirir, Farabi... En yüksek mahkeme en yoksul kişinin talebiyle harekete geçmiyorsa, o adalet komedidir, Bernard Shaw... Adaletsizliği bir yangından daha çabuk söndürmeliyiz, Herakleitos... Haksızlık yapıp, herkesle birlikte olmaktansa, adaletli davranıp, tek başına kalmak daha iyidir, Gandhi... Demokrasi, kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız şekilde dağıtılmasını zorunlu kılar, Paris Şartı... Hukuk, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibidir, Calamanderi... Adalet mülkün temelidir, Nizamülmülk... Kral olmasına kralım, bundan kuşku yok ama, her aklıma geleni yapamam ya, 2'nci Ferdinand... Medeniyetin ilk şartı adalettir, Freud... Adalet kanunlarla sağlanamaz, adalet insan ruhundadır, Whitman... Adaleti geciktirmeyeceğiz, Magna Carta... Yargıçların nihai hakem olduğunu düşünmek, tehlikeli bir doktrindir, despotizme götürür, Thomas Jefferson... Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır, William Godwin... İnsanın, adil yasalara itaat etme gibi yasal ve ahlaki sorumluluğu vardır, aynı şekilde, adil olmayan yasalara itaat etmeme gibi sorumluluğu da olmalıdır, Martin Luther King... Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir, fakat, itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı, Elie Wiesel... Adaletin olmadığı bir ülkede, hiçbir şey yok demektir, Atatürk.

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Mübarek Ramazan'da bu sıcakta yürümeye lüzum yok, trene binsin, Binali Yıldırım.