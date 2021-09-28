Yılmaz Özdil: Bakkal kasasına oturtulmayacak tipleri devletin en tepesine oturtuyorlar, fahiş sonuçlara sebep oluyorlar, sonra çıkıp zincir marketleri suçluyorlar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, hayat pahalılığının yaşandığı şu günlerde iktidarın marketlere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerini eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bakkal kasasına oturtulmayacak tipleri, devletin en tepesine oturtuyorlar, zincirleme fahiş hatalarla fahiş sonuçlara sebep oluyorlar, sonra çıkıp zincir marketleri suçluyorlar” diye tepki gösterdi.

“Üç kuruşluk tırışkadan maskeyi dağıtmayı beceremediniz birader… Ama o zincir marketler her gün yüzbinlerce çeşit ürünü Türkiye'nin en ücra köşelerine taze olarak götürüp raflarına koymayı başarıyor. Herhangi bir zincir marketin pazarlama ekibini görevlendirsek, en geç yarım saat içinde satınalma/tedarik/lojistik planlarını yapıp, maskeleri en geç iki gün içinde köylere bile elden dağıtmazlar mıydı?” diyen Özdil şunları kaydetti:

"Zincirleme fahiş hatalarınız yüzünden, fahiş sonuçlara sebep olmanızdan, kendi vebal yükünüzü başkasının market arabasına yüklemenizden, kendi faturanızı başkasına ödetmeye çalışmanızdan, teşekkür etmemiz gereken insanlara küfretmenizden, bıktık usandık artık. Çünkü iddia ediyorum… Hedef haline getirilen, linç edilen zincir marketlerin yönetim başarısı olmasaydı, sayın hükümetimize kalsaydı, Türkiye pandemide aç kalırdı, aç!"

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