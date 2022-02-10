Yılmaz Özdil: Asıl Sedat Peker'i tecrit etmeye çalışmak, sansürlemek, söylediklerini halının altına süpürmek Türkiye için ‘beka sorunu’dur

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen ve geçen günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’yla ilgili, “Türkiye bağlantılı karanlık ilişkilerin kara kutusuydu” dedi.

Halil Falyalı’nın üç ay önceki, “Fly Oil adında Kıbrıs'ın üçüncü büyük petrol şirketine sahibim, bu petrol şirketi Cevdet Sunay'a aitti, 1974'ten beri faaliyette olan bir şirkettir, ben satın aldım, yurtdışından deniz yoluyla doğalgaz getireceğim, bu doğalgazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm evlere götürmek üzere hükümetten gerekli yasal izinleri aldım” sözlerini hatırlatan Özdil, “Üstelik, gizli saklı filan değil, bu sözleri mahkemede söyledi. Cevdet Sunay dediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem genelkurmay başkanı, hem cumhurbaşkanı! Türkiye'den gene çıt çıkmadı” diye yazdı.

Özdil sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs, ExxonMobil'le Total'la Shell'le Eni'yle Kogas'la Chevron'la anlaşma imzalarken… Biz Kuzey Kıbrıs'ın petrolünü doğalgazını kime teslim ettik yani? Falyalı'ya. Mavi vatan öyle mi? Sedat Peker işte sırf bu nedenle bile yılın adamıdır. Sedat Peker'in söyledikleri Türkiye için tehdit değildir… Tam tersine, asıl Sedat Peker'i tecrit etmeye çalışmak, sansürlemek, yok saymak, söylediklerini halının altına süpürmek Türkiye için ‘beka sorunu’dur.”

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