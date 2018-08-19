Yılmaz Özdil: Asıl Papua Yeni Gine'nin bizi Türkiye'yle nasıl aynı kefeye koyarsınız diye sinirlenmesi lazım!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu bir kez daha düşürmesinin ardından gazetede yer alan “İyice saçmaladılar, Türkiye'yi Papua Yeni Gine seviyesine indirdiler” manşetini eleştirerek, "Halbuki, Papua Yeni Gine'nin para birimi, kina… 1 dolar 3.3 kina ediyor. Bizim gazetenin beğenmediği Papua Yeni Gine'nin parası, bizim paradan iki kat değerli… Yani aslında Papua'nın sinirlenmesi lazım, bizi Türkiye'yle aynı kefeye nasıl koyarsınız diye" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmelerine verilen tepkileri de eleştiren Özdil, "Kendi kredi derecelendirme kuruluşumuzu kuralım, kendi kendimize not verelim, kendi kendimizin notunu yükseltelim. Günümüzde görmeyen gözlere bile çare var artık ama… Görmek istemeyen gözlere çare yok maalesef" ifadelerini kullandı.

Özdil'in, Sözcü gazetesinin bugünkü (19 Ağustos) nüshasında yayımlanan 'Kredi notumuzu düşürenler şerefsizdir' başlıklı köşe yazısı şöyle:

İnek ithal ediyoruz.

Koyun ithal ediyoruz.

Saman ithal ediyoruz.

Kıyma ithal ediyoruz.

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Sonra… Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's notumuzu düşürdü diye şerefsiz Moody's diyoruz. Ekonomimize kötü not vermeyi gerektirecek bir durum yok diyoruz.

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Yastık altındaki dolarlarımızı bozduruyoruz, milli paramız TL'ye çeviriyoruz kampanyası yaptık, dolar bozdururken fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Neticede bankalardaki döviz hesapları 1.3 milyar dolar arttı! Sayın ahalimiz dolarımızı bozduruyoruz derken, 8 milyar Türk Lirası'nı dolara çevirdi.

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Sonra… Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's yabancı para cinsinden notumuzu düşürdü diye şerefsiz Standard&Poor's diyoruz. Algı operasyonu yapıyorlar ama, büyük oyunu gören milletimiz milli parasına sahip çıktı diyoruz.

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(Bizim gazete Sözcü de çok sinirlendi Standard&Poors'a… “İyice saçmaladılar, Türkiye'yi Papua Yeni Gine seviyesine indirdiler” diye manşet attık. Halbuki, Papua Yeni Gine'nin para birimi, kina… 1 dolar 3.3 kina ediyor. Bizim gazetenin beğenmediği Papua Yeni Gine'nin parası, bizim paradan iki kat değerli… Yani aslında Papua'nın sinirlenmesi lazım, bizi Türkiye'yle aynı kefeye nasıl koyarsınız diye!)

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“Oturum izni” almak için, son bir yıl içinde Londra'da ev satın alan Türklerin sayısı 85 bin… Ödenen para yaklaşık 5 milyar sterlin.

Bodrum Yalıkavak Marina'da stant kuruldu, Miami'de ev satın almak isteyenlere yardımcı oluyorlar.

Barcelona'dan ev satın alan Türklerin sayısı, Barcelona'dan ev satın alan İspanyollara yaklaştı!

Yunanistan'dan ev almak için kuyruk var, çünkü Yunanistan sadece ev satın alan kişiye değil, ailece oturma izni veriyor.

Ev parasının iki misli ödeyip vatandaşlık almaya çalışanlar var. Türk vatandaşları Yunanistan vatandaşı olabilmek için bir milyon euroyu gözden çıkarıyor.

İstanbul'da villa sitelerinde topluca özel sunumlar yapılıyor, Portekiz'den nasıl ev alabilirsiniz, Malta'dan kaç euroya alabilirsiniz, hangi ülke kaç bin euroya oturma izni veriyor, anlatıyorlar.

Bulgaristan'da sırf oturma izni peşinde koşan Türk vatandaşlarına satmak için toplu konut inşa ediyorlar.

Türkler o kadar çok ev satın aldı ki, Sırbistan'da konut fiyatları yükseldi.

Makedonya sürümden kazanıyor, 40 bin euroya oturma iznini veriyor.

Sayın ahalimiz fellik fellik kaçmanın yollarını arıyor…

Asrın liderimiz bile açık açık “varlıklarını yurtdışına kaçıran patronlar” olduğunu söyledi. Milletin parasıyla milyar dolarlar kazanan yerli ve milli (!) müteahhitlerimiz, aile fertlerini komple götürmek için, Londra'da komple cadde satın alıyor.

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Sonra… Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch notumuzu düşürdü diye şerefsiz Fitch diyoruz. Memleketimiz güllük gülistanlıkken, sen hangi kriterlere dayanarak Türkiye'nin notunu kırıyorsun diyoruz.

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Temel bir gün kendi tekstil markamı kuracağım, ismini de Temel ile Hamsi koyacağım demiş.

Yahu böyle marka olur mu demişler.

Paul&Shark oluyor da Temel&Hamsi niye olmasın demiş.

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Biz de öyle yapalım.

Kendi kredi derecelendirme kuruluşumuzu kuralım, kendi kendimize not verelim, kendi kendimizin notunu yükseltelim.

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Günümüzde görmeyen gözlere bile çare var artık ama…

Görmek istemeyen gözlere çare yok maalesef.