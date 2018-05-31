Yılmaz Özdil: Ali Koç'a yönelik imaların Sözcü'de bile yer bulabilmesi ayrıca utanç verici

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Bir zamanlar FETÖ kumpaslarıyla memleketin namuslu insanlarını Ergenekoncu ilan ediyorlardı, şimdi aynı yöntemlerle memleketin namuslu insanlarına fetocu damgası yapıştırıyorlar" diyerek, "Ali Koç'a fetocu dediler iyi mi!" dedi. Özdil, konuya ilişkin olarak kendi gazetesini, "Ali Koç'a yönelik imaların 'fetoculuk iftirasıyla yargılanan Sözcü gazetesi'nde bile yer bulabilmesi, ayrıca utanç vericidir" diyerek eleştirdi.

Özdil, Fenerbahçe camiasını Ali Koç hakkında ileri sürülen iddialara cevap vermeye çağırdı.

Yılmaz Özdil'in, "Ali Koç" başlığıyla (31 Mayıs 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük işadamı Vehbi Koç'un torunu olmasını boşverdim… Hayatı kırmızı karanfil gibi yakasına takan, yaşam biçimiyle topluma rol model olan Rahmi Koç'un oğlu olmasını boşverdim…

Türkiye vergi rekortmenleri listesinde dedesiyle, babasıyla, halalarıyla, ağabeyleriyle senelerdir daima ilk sıralarda bulunmasını boşverdim… Harvard'ta master yapmasını boşverdim… Memleketin temel direkleri Arçelik, Aygaz, Akpa, Ark İnşaat, Arctic, Avis, Beko, Bilkom, Defy, Demir Export, Ditaş, Divan, Düzey, Elektro Bregenz, Entek, Ford, Grundig, Inventram, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Fiat, Koçfinans, Koçtaş, Opet, Otokar, Otokoç, Ram Dış Ticaret, RMK Marine, SEK, Setair, Setur, Tanı, Tat, Tofaş, Tüpraş, Türk Traktör, Yapı Kredi, Türkiye'nin en büyük şirketler grubunun yönetim kurulu başkan vekili olmasını boşverdim…

Eğitim, sağlık, kültür alanında hayırseverlere örnek olan, kar amacı gütmeden üniversite kuran, hastane kuran, müzeler kuran, araştırma enstitüleri kuran, okullar yurtlar kütüphaneler kuran, maddi imkânları kısıtlı onbinlerce yetenekli gence burslar vererek fırsat eşitliği sağlayan bir ailenin ferdi olmasını boşverdim…

Aile geleneği olarak “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller” yetiştirmek için gayret gösteren, Cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, katıksız Atatürkçü olmasını boşverdim…

*

Türkiye'nin en zengin ailesinin oğlu olarak ömrünün her saniyesinde mecburen objektifler önünde bulunan, daima toplumun gözü önünde yaşayan, çocukluğundan beri hayatında gizemli kalmış bir gün bile bulunmayan, internete girdiğinizde sünnet fotoğraflarını bile görebileceğiniz biri…

*

Ali Koç'a fetocu dediler iyi mi!

*

Çirkeflikte son noktadır.

*

Bir zamanlar feto kumpaslarıyla memleketin namuslu insanlarını Ergenekoncu ilan ediyorlardı, şimdi aynı yöntemlerle memleketin namuslu insanlarına fetocu damgası yapıştırıyorlar. Cumhurbaşkanlığına adaysan, kulüp başkanlığına adaysan fetocusun! Koltuğu kaybetmemek için rakipleri fetocu ilan etmek moda oldu.

*

Boşanmak isteyen kocasını Ergenekoncu diye ihbar eden kadını görmüştük, şimdi, evlilik teklifini reddeden kadını fetocu diye ihbar eden herif var.

*

At izi it izine karışmıyor… Taammüden karıştırılıyor.

*

Ali Koç'a yönelik imaların “fetoculuk iftirasıyla yargılanan Sözcü gazetesi”nde bile yer bulabilmesi, ayrıca utanç vericidir.

*

Herkesin masanın altına saklandığı dönemlerde Fenerbahçe'ye yönelik şike iddiasının “paralel” dava olduğunu yazan ilk ve tek gazeteci olarak… Balyoz davasıyla Şike davası arasındaki “paralellik”leri yazan ilk ve tek gazeteci olarak… O yazıları fotokopiyle çoğaltılarak Fenerbahçe kongresinde dağıtılmış bir gazeteci olarak… Bugünkü yazıyı yazmaya hakkım olduğunu düşünüyorum.

*

Fetocuların iftirasına karşı Türkiye'nin en yürekli ve en başarılı direnişini gösteren Fenerbahçe camiası, namuslu insanları temsilen Ali Koç'a atılan fetocu iftirasına karşı da aynı dirayetle cevap vermelidir.

