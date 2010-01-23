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Ekonomi

Yılmaz 'one munite' demedi

Geçen yılki "One mınute" krizinin ardından Erdoğan, Davos'a gitmeme kararı almış ve bu kararını uygulayacağını açıklamıştı.

23 Ocak 2010 02:00

Geçen yılki "One mınute" krizinin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, Davos'a gitmeme kararı almış ve bu kararını uygulayacağını açıklamıştı.

Erdoğan'ın ardından yardımcısı Ali Babacan da toplantılara katılmayacağını açıkladı. İlk açıklamasıyla Davos'a gideceğini duyuran Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise daha sonra gitmeyeceğini ilan etti.

Hükümetten Davos'a katılım olmayacağı bu açıklamalarla netleşirken gözler Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a çevrilmişti. Yılmaz, bu hafta tekrar değerlendireceğini bildirdiği kararını kesinleştirdi.

Yılmaz Dünya Ekonomik Forumunu'nun 27-31 Ocak tarihleri arasında 40. kez düzenleyeceği yıllık toplantılara katılma kararı aldı. Böylelikle Yılmaz, ekonomi yönetiminden zirveye katılan tek isim olacak.

Önceki yıllarda Davos Zirvesi'ne hükümetten ve ekonomi yönetiminden yaklaşık 40-50 kişilik bir heyet katılıyordu.


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