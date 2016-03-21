Yılmaz Morgül'den 'Survivor' albümü

2016’ya Survivor atağıyla başlayan Yılmaz Morgül, cuma günü, ‘Yılmaz Morgül 2016’ albümüyle dinleyiciyle buluşacak.



Radikal'de yer alan habere göre; 'Yılmaz Morgül 2016' single çalışmasında Hakan Altun imzalı "İstanbul Olmaz Olsun" ve pop müziğinin vazgeçilmez ismi Serdar Ortaç imzasını taşıyan "Ne Zaman" şarkıları Morgül yorumuyla yerlerini aldılar.

'Yılmaz Morgül 2016'da sanatçı hem sanat müziği hem de pop performansı ile izleyicinin karşısına çıkacak. Çalışma, Esen Müzik etiketiyle 25 Mart 2016 tarihinde tüm müzik marketlerde ve dijital kanallarda yerini alacak.