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Yılmaz Morgül ve Nihat Doğan Hababam Sınıfı'nda yok

Hababam Sınıfı’nın dizi versiyonunu çekecek Gani Müjde, kadroyla ilgili eleştiriler üzerine geri adım attı.

23 Kasım 2011 02:00

T24 - ‘Hababam Sınıfı’nın dizi versiyonunu çekecek Gani Müjde, kadroyla ilgili eleştiriler üzerine geri adım attı. Dizide Yılmaz Morgül de olmayacak Nihat Doğan da...


Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri ‘Hababam Sınıfı’nı televizyona uyarlamaya hazırlanan Gani Müjde, cast çalışması sırasında gündeme gelen Yılmaz Morgül ve Nihat Doğan isimlerine gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.


Müjde, “Hababam’a yakışacak oyuncularla çalışacağımızdan emin olun” dedi.


Nihat Doğan’ın ‘Felsefeci’ rolünü oynaması bekleniyordu. Tepkiler sürerken, şarkıcının adı İzzet Yıldızhan’la Ankara’daki otel skandalına karıştı.


Yılmaz Morgül’se, Şener Şen’in meşhur ‘Badi Ekrem’ tiplemesi için düşünülüyordu. Şarkıcı, haberler üzerine “Rol bana önerildi ama böyle büyük bir ustanın rolünü oynamak benim ne haddime. Ben oyuncu değilim, haddimi bilirim. Teklifi kabul etmedim“ açıklamasını yaptı.

(Milliyet)

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