Yılmaz Morgül: Bendeki beyin Aziz Sancar kadar, IQ'um 164,7, iki bilim adamı, dört doktor beynine sahibim

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da yarışacak şarkıcı Yılmaz Morgül, "Bendeki beyin Nobel Kimya Ödülü kazanan Aziz Sancar kadar. IQ’um ‘164.7’. İki bilim adamı, dört doktor beynine sahibim" dedi.

Yılmaz Morgül, yarışmayı kazanması halinde tüm ödülü hayır kurumlarına bağışlayacağını ifade etti.

Morgül, hakkındaki iddialarla ilgili Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye konuştu.

Hakan Gence'nin Yılmaz Morgül'le yaptığı söyleşi şöyle:

Türk sanat musikisinin en beyefendi adamıyken Dominik’te yaşayacağınız acımasız hayat sizi korkutmuyor mu?

Ben nerede doğdum? Beykoz Abraham Paşa Korusu’nda. Ben küçük bir gecekonduda dünyaya geldim beyefendi!

Dominik kadar vahşi değildir herhalde?

Vallahi ormanın içinden okula gidiyordum. Koruluklarda açıldı nefeslerim beyefendi! Bu yüzden korkmuyorum. Ama aslında Survivor’ı hiç düşünmemiştim. Bir gün Acun Ilıcalı beni görüşmeye çağırdı. “Hoşgeldiniz İstanbul beyefendisi” diye karşıladı. Teklifi kutsal amacım için kabul ettim.

Nedir kutsal amacınız?

200’ün üzerinde sağlık sosyal yardım vakfıyla çalışıp konserler veriyorum. Ama ilk kez açıklıyorum, yarışmada birinci olursam ödüle el sürmeden hayır kurumlarına bağışlayacağım.

Parayı bağışladığınıza göre, sizin yatlar, katlar tamam olsa gerek...

Hiç öyle hırslarım olmadı. Hâlâ kirada oturuyorum.

Peki geleceğiniz?

Şu an bana bu soruyu soran Hakan Gence değil...

Anlamadım...

Sen Fatma Morgül’sün ve Fatma olarak karşımdasın. Annemin “Geleceğini düşünmüyor musun”, “Senin bir şeye sahip olduğunu görmeden mi gideceğim” gibi lafları vardır.

Peki... Açlıkla nasıl mücadele edeceksiniz?

Beykoz çayırından topladığım otları, bir kilo süt versin diye ev sahibinin ahırındaki hayvanların altlarına yerleştiriyordum. Bu yüzden açlıkla mücadele edebilirim. Korkum yok. Benim annem akrepleri eliyle ezip öldüren bir kadın. Ben de ona çekmişim. Uyurken fare mi geldi? Konuşurum onunla. Severim!

Oradaki dedikodular sizi İstanbul beyefendisi çizginizden çıkarmaz mı?

Asla haksızlığa, arkadan konuşmaya gelemem. Hiçbir lafın altında kalmam. İnce zekâm ve kara mizahi düşünce yapımla gereken cevapları veririm. Kafaları kuma gömmeyi çok iyi bilirim. Bir daha o kumdan kafalarını çıkaramazlar. Ben adama serap bile göstermem! Saygım ve donanımımla terbiye ederim. Bunları yapanların karşısında Türkiye Cumhuriyeti öyle bir Yılmaz Morgül görecek ki herkes ters köşe olacak. Survivor dünyanın beni değil, benim dünyayı değiştireceğim bir mücadele olacak!

Çok iddialısınız ama zorlu yarış parkurlarını unutuyorsunuz...

Benim sportmen kişiliğim var beyefendi. Bugün yarışma için check-up’a girdim, yağ oranım yüzde 4 çıktı.

Peki “Orada peruğu düşer, keli görünür” diyenlere cevabınız ne?

Ne zaman benim saçlarım peruk olmuş? Saçlarımı ektirdim. Allah aşkına siz insanın saçıyla başıyla, kılıyla uğraşıncaya kadar karakterini anlatıp sorun.

Cilt kanserine yakalandınız. Kemoterapi ve tedavi gördünüz. Dominik’te güneş, deniz ve kumla kendinizi nasıl bir tehlikeye atıyorsunuz?

Hastalığımı yendim ama orada çok dikkatli davranacağım. Gölgede durup bandana ve şapka takacağım. Palmiyeden kendime şemsiye yapmayı düşünüyorum. Ve “Dominik’e giderken bir mendil buldum” gibi şarkılar söyleyeceğim. Zaten sinirlenince şarkı söylerim. Beni sinirlendirdiklerinde siz de muhteşem şarkılar dinleyeceksiniz.

Karşınızdaki iyice delirir...

Delirsinler! Ben sinirlerimi yıllar önce aldırdım. Bazı yarışmacılar fragmanlarda “Orada beyin ameliyatı yapacağım” diyor. Yavrum benim olacak ameliyatım yok. Bir ameliyat olacaksa ben izin verirsem gerçekleşir. Onu gerçekleştirmek için de siz bir profesör beynine sahip olmalısınız.

Siz o beyne sahip misiniz?

Bendeki beyin Nobel Kimya Ödülü kazanan Aziz Sancar kadar. IQ’um ‘164.7’. İki bilim adamı, dört doktor beynine sahibim.