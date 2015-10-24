Yılmaz Köksal son yolculuğuna uğurlandı

Sultanbeyli'deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ünlü oyuncusu 76 yaşındaki Yılmaz Köksal için Üsküdar Şakirin Camii'ne cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Köksal'ın eşi Özden, oğlu Murat Köksal, kızı Banu Köksal ile aralarında Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay, Kadir İnanır, Atilla Saral'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ve sevenleri katıldı. Kızı Banu Köksal başucunda kovboy şapkası ile Beşiktaş flamasının bulunduğu babasının tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Köksal'ın küçük rollerden büyük rollere yükseldiğini belirten Cüneyt Arkın, "Kahramanlar beyaz yeleli atlara binip güneşe gidiyorlar. Malkoçoğlu filmlerinde onunla çok kaleler fethettik diye konuştu.

Orhan Gencebay, Yılmaz Köksal'ın oğlu Murat Köksal ile ağabeyi Yücel Köksal'a başsağlığı diledikten sonra diğer 6 cenazenin de yakınlarına tek tek sabır diledi.

Yılmaz Köksal, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.