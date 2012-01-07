-Yılmaz: Irak sınırındaki olayı 74 milyon hissetti TRABZON (A.A) - 07.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Nasıl ki Van ve Erciş depremini milletimiz hissettiği gibi, en son Irak sınırları içerisinde yapılan olayı da bilin ki 74 milyonumuz hissetti'' dedi. Yılmaz, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığınca Kültürpark Erol Günaydın Salonu'nda düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, milletten aldıkları vekaletle, daha büyük azim ve güçle, milletin önündeki engelleri birer birer kaldırmaya devam ettiklerini söyledi. Bölgede ve dünyada gıptayla izlenen Türkiye'nin hep beraber, adım adım birlikte kurulduğunu dile getiren Yılmaz, ''Değişimden yana bir hükümet olarak, demokraside, hukukta, ekonomide ve sosyal alanda hizmet standardını her geçen gün artırıyoruz. Hizmetin odağına insanımızı koyduk. İnsanı merkeze alan bir hizmet kervanı oluşturduk'' diye konuştu. Van ve Erciş'te yaşanan deprem sonrası Türk halkının tavrını öven Yılmaz, ''Erciş'i ve Van'ı ben de ziyarete gittim. Çok güzel bir kardeşimiz, İstanbul Esenler'den bir slogan yazmıştı, (Erciş depremi Esenler'den hissedildi) diye. İşte biz milletiz, biriz, beraberiz'' diye konuştu. Yılmaz, Irak sınırında yaşanan olaya da değinerek, şöyle konuştu: ''Nasıl ki Van ve Erciş depremini milletimiz hissettiği gibi, en son Irak sınırları içerisinde yapılan olayı da bilin ki 74 milyonumuz hissetti. İşte biz yine bir milletiz. Bu olaydan sevinenler var, diyor ki (5 karakol yaksak bu kadar etki etmezdi). Bu söz dahi gösteriyor ki biz bunu hissettik. Ancak biz yaşatarak sonuç almak istiyoruz. Cudi Dağı'nda 13 yaşındaki çocukları sağ kurtarmak için. O operasyonda bir astsubayımız da şehit olmuş durumdadır. Buna rağmen bizim insanımız yanında arkadaşı şehit olduğu halde karşıdaki terörist içindeki çocuğu öldürmeyi düşünmüyor. Çünkü biz yaşatmakla yükümlüyüz.''