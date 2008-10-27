Yılmaz: IMF'ye ihtiyaç yok

Merkez Bankası Başkanı Dursun Yılmaz, "Şu aşamada, IMF'in parasına ihtiyacımız yok" diye konuştu.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, şu anda ciddi bir dolar likiditesi sorunu yaşandığını, bu sorunun aşılması için mutlaka birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Bu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim IMF'nin parasına ihtiyacımız yok" dedi.



KKTC Merkez Bankası'nın düzenlediği "Yeni Türk Lirası'ndan Türk Lirası'na Geçiş" konulu toplantı için Lefkoşa'da bulunan Yılmaz, gazetecilerin, dövizdeki yükselişle ilgili sorularını yanıtladı.



Yılmaz, "Doların yükselmesini daha ne kadar öngörüyorsunuz?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:

"Hiçbir Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası, doların seviyesiyle ilgili olarak fikir beyan etmez. Zaten adı üstünde dalgalı kur rejimi. Bunu biz belirlemiyoruz, piyasa belirliyor. Dolayısıyla yaşanmakta olan mali çalkantının derinleşmesi, boyutu, alacağı yön, döviz piyasaları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kur inebilir de çıkabilir de ama bunu belirleyecek olan yaşanmakta olan mali krizin alacağı şekildir."



‘Yatırımınızı, tasarrufunuzu Türk lirası ile yapın’



Türkiye'nin 2002'den itibaren dövizde dalgalı kur rejimi uyguladığını, sabit kur rejiminde riskin kamunun üzerinde olduğunu, dalgalı kur rejiminde ise kur riskinin, piyasanın, vatandaşların ve şirketlerin üzerinde olduğunu anımsatan Yılmaz, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, her zaman, Türk Lirası ile işlem yapın, tasarruflarınızı, yatırımlarınızı ve muamelelerinizi Türk lirası ile yapın. Mümkün olduğu kadar, döviz geliriniz yoksa, döviz borçlanmayın. Aynı tavsiyeyi yapmaya devam ediyoruz. Döviz geliri olmayanlar dövizle işlem yapmasınlar, Türk Lirası'yla işlem yapsınlar."

