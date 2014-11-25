Yılmaz Güney'in mezarı Türkiye'ye mi taşınacak?

Yılmaz Güney'in kız kardeşi Güzide Pütün Sayılı, ağabeyinin Paris'te bulunan mezarının Türkiye'ye taşınması için Siverek'te sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden destek istedi.

1984 yılında Paris'te yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'in mezarı, aynı şehirdeki Pere Lachaise mezarlığına defnedilmişti. Bugün hâlâ Paris'te bulunan mezarının Türkiye'ye taşınması için kız kardeşi Güzide Pütün Sayılı harekete geçti. Sayılı babalarının memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sivil toplum kuruluşlarından destek istedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AKP Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ile Zeynep Karahan Uslu'nun mezarın Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaları bulunduğunu hatırlatan Sayılı, ilçe halkından da benzer desteği beklediğini ifade etti.

Mezarın getirilmesine ilişkin son sözü Güney'in eşinin söyleyeceğini belirten Sayılı, "Yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve girişimi olumlu karşılıyorum. Bu konuda son sözü ağabeyimin eşi, yengem Fatoş Güney söyleyecek. Siverekliler Yılmaz Güney'in anıt mezarının memleketi olan Siverek'te yapılmasını istiyor. Siverek halkı özeldir, misafirperverdir ve onurlu bir halktır" dedi.



Türkiye dışında mezarı bulunan diğer aydın ve sanatçıların mezarlarının da ülkeye getirilmesini beklediklerini vurgulayan Sayılı, son yıllarda ülkede güzel gelişmelerin yaşandığını dile getirdi. Sayılı, görüştüğü sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, ilçede Yılmaz Güney Kültür Merkezi'nin kurulması ve Yılmaz Güney Film Festivali düzenlenmesine ilişkin talepleri olduğunu da sözlerine ekledi.