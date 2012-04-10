Yılmaz Güney Onur Ödülü Şevket Yalaz'ın

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Öykü, karikatür, fotoğraf, sinema, şiir ve müzik dallarında ödüllerin dağatıldığı gecenin sunuculuğunu Derya Durmaz ve Atilla Saral yaparken, Feryal Öney de mini bir konser verdi.

Karikatür sanatçıları Paolo Dalponte (İtalya), Elena María Ospina Mejía (İspanya), Canol Kocagöz (Türkiye), Musa Gümüş (Türkiye), Kamil Yavuz (Türkiye) ve Aşkın Ayrancıoğlu'ndan (Türkiye) oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazanan sanatçılar şu şekilde belirlendi:

Sinema konulu karikatürler

Yılmaz Güney onur ödülü

Vladimir Kazanevsky (Ukrayna)

Oleksy Kustovsky (Ukrayna)

Valentin Georgiev (Bulgaristan)

Hamza Akın (Türkiye)

Marian Avramescu (Romanya)

Juri özel ödülü

Nodar Khodeli (Gürcistan)

Portre karikatürler

Yılmaz Güney onur ödülü

Halit Kurtulmuş Aytoslu (Türkiye)

Şevket Yalaz (Türkiye)

Levent Gönenç (Türkiye)

Kürşat Çoşgun (Türkiye)

Raul Alfonso Grisales (Kolombiya)

Yılmaz Güney özgürlük ödülü

Haydar Bayar

Raif Damar