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Kültür-Sanat

Yılmaz Güney Onur Ödülü Şevket Yalaz'ın

İkinci Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

10 Nisan 2012 19:51

 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Öykü, karikatür, fotoğraf, sinema, şiir ve müzik dallarında ödüllerin dağatıldığı gecenin sunuculuğunu Derya Durmaz ve Atilla Saral yaparken, Feryal Öney de mini bir konser verdi. 
 
Karikatür sanatçıları Paolo Dalponte (İtalya), Elena María Ospina Mejía (İspanya), Canol Kocagöz (Türkiye), Musa Gümüş (Türkiye), Kamil Yavuz (Türkiye) ve Aşkın Ayrancıoğlu'ndan (Türkiye) oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazanan sanatçılar şu şekilde belirlendi: 
 
 

Sinema konulu karikatürler

 
 
Yılmaz Güney onur ödülü 
 
 
Vladimir Kazanevsky (Ukrayna) 
Oleksy Kustovsky (Ukrayna) 
Valentin Georgiev (Bulgaristan) 
Hamza Akın (Türkiye) 
Marian Avramescu (Romanya) 
 
Juri özel ödülü 
Nodar Khodeli (Gürcistan) 
 
Portre karikatürler 
 
Yılmaz Güney onur ödülü 
Halit Kurtulmuş Aytoslu (Türkiye) 
Şevket Yalaz (Türkiye) 
Levent Gönenç (Türkiye) 
Kürşat Çoşgun (Türkiye) 
Raul Alfonso Grisales (Kolombiya) 
 
Yılmaz Güney özgürlük ödülü 
Haydar Bayar 
Raif Damar

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Yılmaz Güneyonur ödülü

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