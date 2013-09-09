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Yaşam

Yılmaz Güney 29. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Yılmaz Güney ölümünün 29. yıldönümünde Paris'te mezarı başında anıldı. Anma etkinliğinde Güney'in yaşam öyküsü anlatıldı

09 Eylül 2013 16:55

Yılmaz Güney, Fransa’nın başkenti Paris’teki Pere Lachaise Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Demokratik Kitle Örgütleri Paris Platformu bileşenleri, Yılmaz Güney’i mezarı başında andı. Yaklaşık 250 kişi, Güney’in Pere Lachaise Mezarlığı’ndaki mezarı başında bir araya geldi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre anma etkinlikleri saygı duruşu ile başladı. Anmada, platformun hazırladığı ortak metin okundu. “Eylül 1984'te devrimci kültür-sanat cephesinden bir tohum düştü toprağa. Bu tohumun adı, günümüze dek ender rastlanan halkın devrimci sanatçılarının referans kaynağı ve pratik örneği olarak halk cephesinde yaygınca bilinen Yılmaz Güney'dir..." denildi.

Taksim, Rojava ve son siyasal gelişmelere de dikkat çekilen anmaya ACTIT, ATIK, Alınteri, Odak, Dersim Kültür Merkezi, Birkar ve Kürt Kültür Sanat Akademisi temsilcileri de katıldı.

Kürt Kültür Sanat Akademisi adına İsmail Göksungur Kürtçe yaptığı konuşmada, Yılmaz Güney'in yaşam öyküsünü anlattı. Ardından okunan, marş, şarkı ve sloganlarla anma sona erdirildi.

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