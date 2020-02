Yılmaz Güney belgeseline Yunanistan'dan ödül

Yılmaz Güney'i konu alan ‘Çirkin Kral’ın Efsanesi’ adlı belgesel, Yunanistan’ın 3. Beyond the Borders festivalinde 'En İyi Tarihsel Belgesel' ödülünü kazandı.

Bianet’ten Murat Türker’in haberine göre; Yunanistan’ın Meis Adası'nda bu sene üçüncü kez düzenlenen belgesel film festivalinde ‘En İyi Sosyo-Politik Belgesel Ödülü’nü Sırbistan’dan Mila Turajliç’in The Other Side of Everything (Her Şeyin Diğer Yüzü) adlı filmi kazanırken, ‘En İyi Tarihsel Belgesel Ödülü’ne ise, Almanya doğumlu Kürt Yönetmen Hüseyin Tabak’ın The Legend of the Ugly King (Çirkin Kral’ın Efsanesi) adlı filmi layık görüldü.

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Film Festivali’nde de yer alan ‘Çirkin Kral’ın Efsanesi’ hakkında Beyond the Borders jürisi filmi sinematografik olarak ‘gayet coşkun ve bereketli’ sıfatlarıyla överken, “Fazlasıyla mütevazı bir kökenden gelip bir sinema ikonu haline dönüşen Kürt çocuğunun hikayesi, Yılmaz Pütün’ün hayallerine başkalarını da inandırmadaki başarısının ispatı olmuş. Meşhur olduktan sonra hapse girmesi, devrimci senaryolara imza atması ve Kürt davasına sinemasıyla destek vermesi de dikkat çekilen unsurlardan” ifadelerini kullandı. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Yılmaz Güney’in yolculuğu hakkındaki filmin, “Türkiye’deki Kürt mücadelesine kendine has ve alışılmışın dışında bir bakış imkanı sağladığı” da belirtildi.