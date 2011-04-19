Yılmaz: Gözleri görmez insana döndüm

T24 - Merkez Bankası'nda başkanlık görevini Erdem Başçı'ya devreden Durmuş Yılmaz son konuşmasında ekonomiye değinmedi. Yılmaz, "Görevim bitince Blackberry'ye bakmayacağım demiştim. Bu haddini aşan bir cümle olmuş. Kendimi bir anda gözleri görmez insana dönmüş gibi hissediyorum" dedi.



Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz görevi Erdem Başçı'ya resmen devretti.

Devir teslim töreninde Yılmaz ve Başçı birer konuşma yaptı.

Durmuş Yılmaz konuşmasında şunları söyledi: "Ben herhangi bir ekonomik değerlendirmede bulunmayacağım. İki gün sonra Para Politikası Kurulu toplantısı var. Bu konudaki değerlendirmeyi sayın başkana bırakıyorum. Rakamları hepiniz biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın bugün itibariyla duruşu da açık ve net olarak yazılı. Vereceğim mesaj Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğinin devamıyla ilgili olacaktır.

2006'da atanma sonrasında bana şunu sordunuz. Enkaz mı devraldınız? Ben de enkaz devralmadım dedim. Bana o zaman bir soru daha sordunuz. Ne yapacaksınız? diye. Bizden öncekiler bir kurum inşa ettiler o kurumun daha ileri gitmesi için biz de bu duvara bir taş koyacağız dedik. Benim vurgulamak istediğim kurumsal kimliğin güçlenerek devam etmesi. Buna güçlü bir şekilde inanıyorum. İlerleme olabilmesi için bir sonra gelenin bir öncekinden daha iyi olması gerekir. Benden sonra gelen arkadaşlarımın bizden daha iyisini yapacağından eminim. Merkez Bankası'nda çok güçlü bir kadro var. Bunu her kademedeki arkadaşlarımızla ispat edebiliriz. Milletime teşekkür ediyorum. Oturduğum sandalyeye ne kattım onun hesabını ben yapacak değilim. Bildiğim bir şey var, bu sandalye bana çok şey kattı. Milletim benim maaşımı ödedi ve beni belli bir yere getirdi. Her şeyden önce milletime teşekkür ediyorum. Umarım biz üzerimize düşen görevi yapmışızdır. Keşke mümkün olsa da mükemmel yaptığımızı söyleyebilsek.

Biz bürokratlar bizi bu göreve getirenlere teşekkür etmeli miyiz? Böyle bir gelenek varsa o geleneğe uyarak teşekkür ediyorum. Yoksa da böyle bir geleneğin başlatılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bizi bu göreve getirenler başarımıza ortaklar, başarısızlığımıza da ortaklar. Bu teşekkürde dikkate alınması gereken husus var. Yaranma duygusuna doğru kaptırırsanız işinizi yanlış yaparsınız. Teşekkür edelim ama yaranma duygusuyla hareket etmeyelim. Görev alanımızı belirleyen yasal çerçevedir. İnsani bir duygu olarak benim bu göreve gelmeme vesile olanlara teşekkür ediyorum.

Diğer bir teşekkür bankamızda çalışan arkadaşlarımıza. En son enfasyon raporu toplantısında sormuştunuz, ne yapacaksınız diye. Ben de ilk yapacağım şey sabah kalktığımda gece dünyada ne oldu diye Blackberry'ye bakmayacağım demiştim. Bu haddini aşan bir cümle olmuş. Şu anda kendimi ömrü boyunca iki gören gözü olan fakat bir anda gözleri görmez olmuş insana dönmüş gibi hissediyorum. Çünkü elinizin altında bir ordu var, bu size her şeyi en ince detayına kadar önünüze getiriyor. Bundan mahrum olacağız. Blackberry'ye bakmaya devam etmeyi arzu ediyorum.

Diğer bir teşekkürü çok yakın mesai arkadaşlarıma. Elbette problem yaşandı. Hepinize, basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlerleme olacaksa farklılıkların mutlaka olması lazım. Yeni başkanın da bu kuruma damgasını vuracağını düşünüyorum."



Başçı: Yılmaz'dan üç şey öğrendim

Yeni başkan Erdem Başçı ise şunları kaydetti: "Benim için Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dır. Sayın başkan planınız, planımızdır. Sayın başkanım vizyonunuz, vizyonumuzdur. Sayın başkanım misyonunuz, misyonumuzdur. Başkan Yılmaz hakkındaki görüşlerim bu kadar. Ağabey Yılmaz hakkında da konuşmak istiyorum. Ben kendisinden üç şey öğrendim. Birincisi tevazu, ikincisi ortak akıl, üçüncüsü kararlılık. Bunları öğrendim. Bir insanda üç özelliğin aynı anda olabileceğini öğrenmiş oldum. Size tüm Merkez Bankalılar adına teşekkürlerimi sunuyorum."



Babacan'dan veda yemeği

Bu arada Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'a dün akşam veda yemeği verdi.

Hilton Oteli'ndeki yemeğe, Yılmaz'dan görevi devralan olan Erdem Başçı, Merkez Bankası başkan yardımcıları, bankanın yönetim kurulu, denetim kurulu ve para politikası üyeleri katıldı.