-Yılmaz: ''Geçmiş uygulamaları dikkate alacağız'' SİVAS (A.A) - 08.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili, ''Artık bu çok resmen açıklandıktan sonra af gibidir, bu bedelli de dile getirildikten sonra, kamuoyunun gündemine düştükten sonra en kısa zamanda tamamlanması lazım. Bayramdan sonra arkadaşlar belli bir noktaya gelmiş çalışmayı tamamlayacaklar'' dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Bakan Yılmaz'ı Nuri Demirağ Havaalanı'nda Vali Vekili Vefa Kaya, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve öteki yetkililer karşıladı. AK Parti İl Başkanlığı'nca tarihi İnönü Konağında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Yılmaz, burada basın mensuplarının bedelli askerlikle ilgili sorularını yanıtladı. Bedelli askerlik konusundaki çalışmaların daha önceden de açıklandığını, çalışmaların belirli bir noktaya, belirli bir aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Yılmaz, ''Ancak artık bu çok resmen açıklandıktan sonra af gibidir, bu bedelli de dile getirildikten sonra, kamuoyunun gündemine düştükten sonra en kısa zamanda tamamlanması lazım. Bayramdan sonra arkadaşlar belli bir noktaya gelmiş çalışmayı tamamlayacaklar. Tamamlandıktan sonra da biz sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Bakanlar Kurulu'nda değerlendirecek. Nihai açıklamayı sayın Başbakanımız yapacaktır diye düşünüyorum'' dedi. Bakan Yılmaz, ''bedelli askerlikte yaş sınırıyla'' ilgili bir soru üzerine de, ''Yaş sınırıyla ilgili kamuoyunda ne beklenti var bilmiyorum. Ama 20'den başlar işte 40'a kadar gider. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Geçmiş uygulamaları dikkate alacağız. Genelkurmay Başkanlığımızın ihtiyacını ve görüşlerini dikkate alacağız. Sosyal gerçekliğe en uygun şekilde hangisi çözüm olacaksa o yaş sınırı belirlenecektir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. ''Kamuoyunda yaş sınırında genel bir kanı var mı?'' şeklindeki soru üzerine de Bakan Yılmaz, ''Şu anda öyle henüz genel bir kanı olmadı. Alternatifli olarak sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Sonuçta hep beraber Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanır diye düşünüyorum. Ama muhakkak ki ondan da sonra meclise sunulacaktır. Bu iş yasayla olacaktır. Nihai söz, son söz milletvekillerine aittir'' dedi. Bakan Yılmaz, Sivas'ta eğitime tabi tutulacak sözleşmeli erlerle ilgili soru üzerine de, ''Şimdi yıl sonuna kadar eğitim Sivas'ta başlayacaktır diye düşünüyorum. İlk aşamada 2 bine yakın sözleşmeli erin sözleşmesi yapıldı. Çok yakın bir zamanda Sivas'ta eğitime başlayacaklar diyorum. İkinci 2012 yılı için 10 bin tane daha ilana çıkıldı. Onun da başvuru süresi Aralık ayının sonuna kadar uzatıldı'' yanıtını verdi. Bir basın mensubunun ''Onlar da Sivas'ta mı eğitim görecek?'' sorusu üzerine de Bakan Yılmaz, ''Evet, onlar da Sivas'ta eğitim alacak'' dedi.