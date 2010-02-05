Yılmaz Erdoğan: Yandaş sanatçı damgası yemeyi önemsemem

T24- Başbakan Erdoğan’ın sanatçılarla yapacağı açılım toplantılarına katılacak isimlerden Yılmaz Erdoğan, "Öyle bedeller ödendi ki yandaş sanatçı damgası yemeyi önemsemiyorum" dedi.

Başbakan Erdoğan, 20 Şubat’ta yapılacak toplantıda bestekarlar ve ses sanatçılarıyla demokratik açılımı konuşacak. Sonraki iki toplantıdan ilki de sinema yapımcıları ve sahne sanatçılarıyla olacak ve Erdoğan son olarak yazarlarla bir araya gelecek.

Erdoğan, "Bana şu ana kadar bir davet ulaşmadı ve sizin yayınızdan öğrendim. Çok önemli bir çaba diye düşünüyorum. Ben bu açılımı çok önemsiyorum. Ne olursa olsun bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti ve yöntemi de beğeniyorum. Bizimle görüşmeleri çok önemli ve bu ilk defa oluyor. Ciddi bir çaba ve bence desteklenmeli" dedi.

"İLK DEFA OLUYOR"

"Ben ilk defa Ankara’dan, merkezi idareden önemli ciddi, ısrarlı bir çaba olduğunu görüyor ve bunu önemsiyorum" diyen Erdoğan, "Herkes bilir ki bizim nesil böyle şeyler görmedi. Kimse bizim fikrimizi sormadı. Biz işi çözecek değiliz ama öfkesinin tutsağı olmayan büyük kalabalığa meseleyi anlatmak için sanatçıların etkili olabilieceğini düşünüyorum. Üzerime düşeni de yaparım" ifadelerini kullandı.