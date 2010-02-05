Yılmaz Erdoğan: Yandaş sanatçı damgası yemeyi önemsemem

T24- Başbakan Erdoğan’ın sanatçılarla yapacağı açılım toplantılarına katılacak isimlerden Yılmaz Erdoğan, "Öyle bedeller ödendi ki yandaş sanatçı damgası yemeyi önemsemiyorum" dedi.
Başbakan Erdoğan, 20 Şubat’ta yapılacak toplantıda bestekarlar ve ses sanatçılarıyla demokratik açılımı konuşacak. Sonraki iki toplantıdan ilki de sinema yapımcıları ve sahne sanatçılarıyla olacak ve Erdoğan son olarak yazarlarla bir araya gelecek.
Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisinin müştemilatında yapılması öngörülen ve şubat ayı sonu ya da mart başında gerçekleşmesi beklenen ikinci toplantıya katılacak isimlerden Yılmaz Erdoğan, Canlı Gaste’ye konuştu.
Erdoğan, "Bana şu ana kadar bir davet ulaşmadı ve sizin yayınızdan öğrendim. Çok önemli bir çaba diye düşünüyorum. Ben bu açılımı çok önemsiyorum. Ne olursa olsun bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti ve yöntemi de beğeniyorum. Bizimle görüşmeleri çok önemli ve bu ilk defa oluyor. Ciddi bir çaba ve bence desteklenmeli" dedi.
"PÜRÜSSÜZ ÇÖZÜM BEKLEMEK..."
Açılımın biraz yalpaladığı ve eski coşkusunu yitirdiği yorumuna Erdoğan, "Tüm hücrelere yayılan kanserojen etkisi olan bir konuda yalpalamalar olur. Aslında, 'bu niye oluyor?' düşüncesi olaya zarar verebilir. 25 sene süren sorunun pürüssüz çözümünü beklemek bence işi zora sokar. Daha sabırlı olmalıyız" yanıtını verdi.
"BENİM DE REÇETEM YOK"
"Toplantının yöntemi hakkında bir bilgim yok ama fırsat bulmuşken ne olacağıyla ilgili şunları söylemek isterim" diyen Erdoğan, "BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir açıklama yaptı. "Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler anadilde yapsınlar..." dedi.
Siyasetin, sanat üzerinde ‘yapsınlar, etsinler’ deme yetkisi yok. Ne yapacağımızın hatırlatmasının gereği de yok. Ben iyi niyetten kuşku duymuyorum ama sanatçı kendi algısıyla iş yapar. Ayrıca, Kürtçe iş yapmak da artık normal bir şey. Böyle olmamalı...
Benim konuyla ilgili bir reçetem yok. Niyet önemli, üzerimize düşeni yapma iradesi önemli. Bunun kongrelerdeki popülist çağrılarla çözülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
"ÖYLE BEDELLER ÖDENDİ Kİ"
Sezen Aksu örneği üzerinden 'yandaş damgası' yeme konusunda da Erdoğan, "Bu durum sanatçıyı zor duruma sokmuyor. Birbirine öfkeli, öfke üzerinden tartışılan bir sorun bu ve bunu göze almayan biri de bu işe girmez. Ben işin bu tarafını önemsemiyor, ciddiye almıyorum ve alınmamalıdır diye düşünüyorum.
Burada öyle insanlar öyle bedeller ödedi ki, bu kadarcık huzurun kaçmasında önemsenecek bir şey yok" dedi.
"İLK DEFA OLUYOR"
"Ben ilk defa Ankara’dan, merkezi idareden önemli ciddi, ısrarlı bir çaba olduğunu görüyor ve bunu önemsiyorum" diyen Erdoğan, "Herkes bilir ki bizim nesil böyle şeyler görmedi. Kimse bizim fikrimizi sormadı. Biz işi çözecek değiliz ama öfkesinin tutsağı olmayan büyük kalabalığa meseleyi anlatmak için sanatçıların etkili olabilieceğini düşünüyorum. Üzerime düşeni de yaparım" ifadelerini kullandı.