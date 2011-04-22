Yılmaz, 'Ekonomi Başdanışmanı' oldu!

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ı ‘Ekonomi Başdanışmanı’ olarak görevlendirdi. Yılmaz, ‘bankalardan sorumlu’ başdanışman oldu.



Merkez Başkanı eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ekonomi Başdanışmanı oldu. 18 Nisan’da yaş haddinden emekliye ayrılan Yılmaz’ın yeni görevi netleşti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Merkez Bankası Başkanlığı’nı yardımcısı Erdem Başçı’ya devreden Yılmaz, Cumhurbaşkanı’na ekonomi konusunda danışmanlık yapacak. Yılmaz’ın emeklilik sonrası zamanını uzun yıllardır hayalini kurduğu bağ evinde geçirmesi bekleniyordu. Yılmaz, Manisa’nın Salihli İlçesi’ne bağlı Taytan Beldesi’nde 4 yıl önce aldığı 30 dönümlük bağda bir ev yaptırmıştı.





Forum İstanbul toplantısına katılan ve gazetecilerin yeni göreviyle ilgili sorularını yanıtlayan Yılmaz, “Bu tür işlere talepkâr olunmaz. Görev verilir” dedi.



Forum İstanbul Başkanı Yavuz Canevi, Yılmaz’ın, Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde başarılı bir performans çizdiğini belirterek, bağımsız merkez bankacılığının kurumsallaşma aşamasının, kendisinin döneminde belli bir noktaya geldiğini ve önemli mesafe kat edildiğini kaydetti.





‘Ansiklopedik insan’



Canevi, Erdem Başçı başkanlığındaki Merkez Bankası’nın, bağımsızlığını yeni dönemde de daha derin köklere salacağından kuşku duymadıklarını dile getirdi.





Canevi’nin ardından kısa bir konuşma yapan Yılmaz, küresel finans krizinin, merkez bankaları başta olmak üzere, her kesimde ezberleri bozduğunu söyledi. Bütün çabalarının insanoğlu için olduğunu, insanın, gülen, kızan, güvenen ve güvenmeyen bir varlık olduğunu ifade eden Yılmaz, “Güvendiği zaman harcama yapan, güvenmediği zaman harcama yapmayan, harcama yapmadığı zaman bazı arkadaşlarını işsiz bırakan insan. Biz buyuz” yorumunu yaptı.



Yılmaz, “Ben, önümüzdeki dönemde insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını düşünebilen, düşünmeyi gerektirecek olan ansiklopedik insanların ortaya çıkacağını düşünüyorum ve bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.





Gül’ün iki ekonomi başdanışmanı oldu



Son atamayla birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekonomiden sorumlu ‘başdanışman’ sayısı ikiye yükseldi. Gül’ün şu andaki ekonomi başdanışmanının eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk olması, ‘hangi isim neden sorumlu olacak’ sorusunu akla getirdi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş Yılmaz bankalardan sorumlu başdanışman olarak görev yaparken, Ahmet Ertürk eskiden olduğu gibi genel ekonomiden sorumlu başdanışman görevini sürdürecek.