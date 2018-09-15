Yılmaz Büyükerşen yanıtladı; yerel seçimlerde bir kez daha aday olacak mı?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin uygun görmesi halinde gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimlerde yeniden aday olacağını söyledi. Dört dönemdir görevde olan Büyükerşen, gelecek yıl makamda 20 seneyi dolduracak.

Euronews’e konuşan Büyükerşen, CHP’nin kendisini yeniden aday göstermesi halinde bunu reddetmeyeceğini açıkladı. Adaylığı hakkında konuşan Büyükerşen yaklaşık 20 yıldan bu yana belediye başkanlığı yaptığını ve ‘Eskişehirlilerin kendisini bırakmadığını’ söyledi. Anayasaya göre yerel seçimlerde aday tercihini yapan kurumun partiler olduğunu işaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı , “Partim beni aday gösterirse her halde reddetmem” dedi.

81 yaşındaki Büyükerşen, 2014 yerel seçimlerinde Eskişehir’de yüzde 44.81 oranında oy alarak dördüncü kez belediye başkanı seçilmişti.