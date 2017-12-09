Yılmaz Büyükerşen: Ne yazık ki durumumuz çok kötü

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Türkiye\'nin karanlık bir tünelin ucunda olduğunu belirterek, \"Ne yazık ki durumumuz çok kötü. Yılbaşından sonra bence daha kötüye gidecek\" dedi.

Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde, CHP\'nin olağan ilçe kongresi yapıldı. Akçakoca Öğretmenevi\'ndeki kongreye CHP eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kongrede yaptığı konuşmada, \"Türkiye karanlık bir tünelin ucunda. Işık göremiyoruz. Temennimiz ışığa kavuşmak. Ne yazık ki durumumuz çok kötü. Türkiye\'nin tek bir dostu kalmadı. Ekonomi aşağıya gidiyor. Yılbaşından sonra bence daha kötüye gidecek\" diye konuştu.

Gökhan Günaydın ise memleketin en keskin virajının 2019 olduğunu belirterek, \"Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu memleketin en keskin virajı 2019\'dur. Bu virajı almak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu tren raydan cumhuriyet ve cumhuriyeti kuran CHP\'nin katkısı ile çıkmadan devam edecektir. CHP kişisel kariyer hesabı yapanların partisi olamaz\" dedi.

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