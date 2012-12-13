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Yılmaz: Bence Turgut Özal eceliyle öldü

Mesut Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için, 'Bence Sayın Özal eceliyle ölmüştür' dedi

13 Aralık 2012 13:55

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için, 'Bence Sayın Özal eceliyle ölmüştür' dedi.
 
Turgut Özal'ın ölümü ile ilgili Adli Tıp raporu hakkındaki tartışmaya Mesut Yılmaz da katıldı.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için, 'Bence Sayın Özal eceliyle ölmüştür' dedi.

Adli Tıp, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili raporunu dün tamamlamış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

Zehir bulunduğu belirtilen raporda, zehirlenme konusunda kesin kanaate varılmamıştı.

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